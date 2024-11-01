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Giriş Tarihi: 1.11.2024

‘GSPara demek Osimhen demek!’

TURGUT DOĞAN
‘GSPara demek Osimhen demek!’
Galatasaray ile QNB Finansbank'ın hayata geçirdiği "GSPara" dijital bankacılık uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi. RAMS Park'ta yapılan lansmana Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, İcardi ve Muslera ile birlikte bazı futbolcular ile QNB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras katıldı. Başkan Özbek, "İlklerin ve enlerin kulübü olarak bir ilke imza atıyor ve GSPara'yı taraftarımız ile buluşturuyoruz. GSPara demek, Osimhen demek" ifadesini kullandı. Okan Buruk ise "Galatasaray'ın geleceği için bu proje çok önemli" dedi.
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‘GSPara demek Osimhen demek!’
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