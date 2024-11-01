‘GSPara demek Osimhen demek!’

Galatasaray ile QNB Finansbank'ın hayata geçirdiği "GSPara" dijital bankacılık uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi. RAMS Park'ta yapılan lansmanaile birlikte bazı futbolcular ile QNB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras katıldı. Başkan Özbek,ifadesini kullandı. Okan Buruk ise "Galatasaray'ın geleceği için bu proje çok önemli" dedi.