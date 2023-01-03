Gücünü test edecek

Dünya Kupası sonrası iki maçını da kazanan ancak gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'da, derbi öncesi İcardi sevinci yaşaıyor. Teknik heyet, dünArjantinli yıldızı yarınki Ankaragücü maçında test etmek istiyor. Sağlık heyetiraporu verirse, tecrübeli golcü maç kadrosuna alınacak ve son 20 dakika görev yapacak. Okan Buruk, duruma göre İcardi'yi pazar günkü Fenerbahçe derbisinde 11'de sahaya sürmeyi hedefliyor.Sarı-kırmızılı takımdasarı kart sınırında bulunuyor. Derbi öncesi kayıp yaşamak istemeyen ve tamaman Ankaragücü karşılaşmasına konsantre olan teknik direktör Buruk, Fenerbahçe maçına yönelik rotasyona gitmek istemiyor. Aslan'da cezalı olanveise yarınki mücadelede forma giyemeyecek.Kazımcan'ın ardından Emre Taşdemir'in de sakatlanması, Aslan'da sol bek krizine neden oldu. Sol arka adalesindeki sorun nedeniyle, Dünya Kupası dönüşü forma giyemeyen ve bu süreçte tedavisi tamamlananSağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen 27 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü ve F.Bahçe maçlarını kaçıracak.Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ile yollar ayrılabilir. Kasımpaşa'nın gündemine gelen Hollandalı sol bek içinTecrübeli futbolcu, Galatasaray'da 1.9 milyon Euro kazanıyor. İstanbul'da mutlu olduğu için de Kasımpaşa ihtimaline sıcak bakıyor.başında Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç sezon sonunda Florya'ya geri dönecek. İki oyuncunun da kiralık sözleşmelerine özel madde koyulmadığı ve Galatasaray'a karşı forma giyebilecekleri ortaya çıktı.