Gücünü test edecek

Sakatlığını atlatan ve dünkü idmanda yer alan Arjantinli forvetin, Ankaragücü maçında son 20 dakika görev alması bekleniyor. İcardi’nin asıl hedefi, F.Bahçe maçında 11’de sahaya çıkmak
Dünya Kupası sonrası iki maçını da kazanan ancak gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'da, derbi öncesi İcardi sevinci yaşaıyor. Teknik heyet, dün antrenmanın bir bölümündetakımla çalışan Arjantinli yıldızı yarınki Ankaragücü maçında test etmek istiyor. Sağlık heyeti 'Oynar' raporu verirse, tecrübeli golcü maç kadrosuna alınacak ve son 20 dakika görev yapacak. Okan Buruk, duruma göre İcardi'yi pazar günkü Fenerbahçe derbisinde 11'de sahaya sürmeyi hedefliyor.
DERBİYE YÖNELİK ROTASYON YAPMAYACAK
Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, KeremAktürkoğlu ve Dries Mertens sarı kart sınırında bulunuyor. Derbi öncesi kayıp yaşamak istemeyen ve tamaman Ankaragücü karşılaşmasına konsantre olan teknik direktör Buruk, Fenerbahçe maçına yönelik rotasyona gitmek istemiyor. Aslan'da cezalı olan Oliveira ve Sacha Boey ise yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
GALATASARAY'IN SOLU ÇÖKTÜ
Kazımcan'ın ardından Emre Taşdemir'in de sakatlanması, Aslan'da sol bek krizine neden oldu. Sol arka adalesindeki sorun nedeniyle, Dünya Kupası dönüşü forma giyemeyen ve bu süreçte tedavisi tamamlanan EmreTaşdemir, dünkü idmanda yenidensakatlandı. Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen 27 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü ve F.Bahçe maçlarını kaçıracak. G.Saray'datek sol bek, performansı yetersizbulunan ve istenmeyen adamilan edilen VanAanholt kaldı.
VAN AANHOLT PAŞA'YA
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ile yollar ayrılabilir. Kasımpaşa'nın gündemine gelen Hollandalı sol bek için bonservis talepetmeyecek sarı-kırmızılı yönetim, 1.5yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncununsezon sonuna kadar olan ücretinide ödemeye hazır. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da 1.9 milyon Euro kazanıyor. İstanbul'da mutlu olduğu için de Kasımpaşa ihtimaline sıcak bakıyor.
TAYLAN VE EMRE'YE ÖZEL MADDE YOK Sezon başında Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç sezon sonunda Florya'ya geri dönecek. İki oyuncunun da kiralık sözleşmelerine özel madde koyulmadığı ve Galatasaray'a karşı forma giyebilecekleri ortaya çıktı.