Güzel kura ‘Çek’tik: Rakip Sparta Prag

İLK MAÇ 15 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA, RÖVANŞ 22 ŞUBAT'TA PRAG'DA
Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı son maçta Kopenhag'a yenilerek kaçıran G.Saray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dişine göre kura çekti. Sarı-kırmızılılar, Çekya'nın en çok şampiyon olan takımı Sparta Prag ile eşleşti. Çekoslavakya döneminde 24,Çek Cumhuriyeti dönemindede 13 kez ligi önde bitirenSparta Prag, şu anda 44.6 milyonEuro'luk piyasa değerinesahip. 1 Temmuz 2022'de takımın başına geçen Brian Priske Pedersen yönetiminde geçen sezon Çekya şampiyonu olan S.Prag, bu sezon da ligde 45 puanlı Slavia Prag'ın 5 puan önünde zirvede yer alıyor. Sol kanatta forma giyen Lukas Haraslin 8 golle takımın en golcüsü durumunda. Yeni transfer Kuchta da 6 gol-7 asistlik katkı sağladı. Sparta Prag, maçlarını 18 bin 349 kişilik Epet Arena'da oynuyor. İki takım daha önce 4 kez karşılaşırken 1 maçı G.Saray, 2 müsabakayı Çek ekibi kazandı.
FİNAL DUBLİN'DE
Sarı-kırmızılılar, 15 Şubat'ta İstanbul'da Sparta Prag'ı ağırlayıp ardından 22 Şubat'ta Çekya'da tur biletini almaya çalışacak. Aslan play-off turunu geçerseson 16'da 7-14 Mart'ta sahayaçıkacak. Daha önce G.Saray'ın2000 yılında kazandığı turnuvanınbu sezonki finali ise 22 Mayıs2024'te İrlanda'nın başkentiDublin'de yapılacak.
ÖNE ÇIKANLAR
Kuruluş: 16 Kasım 1893
Kadro değeri: 44.65 milyon Euro
Yaş Ortalaması: 25.4
Teknik direktör: Brian Priske (46)
En değerli oyuncu: Ladislav Krejci-5 milyon Euro
Grupta ne yaptı? Rangers'ın ardından 2. oldu
HARASLİN: ÇEKİCİ BİR RAKİBİMİZ VAR Çekya ekibi, transferde 5 oyuncu takviyesi yaparken Lokomotif Moskova'dan alınan santrfor Jan Kuchta 2.5 milyon Euro'luk bonservisi ile en pahalı isim oldu. Eşleşme ile ilgili takımın skorer isimlerinden LukasHaraslin, "Çekici bir rakibimiz var. Türk taraftarın yaratacağı atmosferi biliyoruz" ifadelerini kulanırken teknik direktör Brian Priske ise "G.Saray'ın kalitesi yüksek. Kendi evimizde ise her şeyi başarabileceğimizi biliyoruz" dedi.