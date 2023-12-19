Güzel kura ‘Çek’tik: Rakip Sparta Prag

Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı son maçta Kopenhag'a yenilerek kaçıran G.Saray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dişine göre kura çekti. Sarı-kırmızılılar, Çekya'nın en çok şampiyon olan takımı Sparta Prag ile eşleşti.1 Temmuz 2022'de takımın başına geçen Brian Priske Pedersen yönetiminde geçen sezon Çekya şampiyonu olan S.Prag, bu sezon da ligde 45 puanlı Slavia Prag'ın 5 puan önünde zirvede yer alıyor. Sol kanatta forma giyen Lukas Haraslin 8 golle takımın en golcüsü durumunda. Yeni transfer Kuchta da 6 gol-7 asistlik katkı sağladı. Sparta Prag, maçlarını 18 bin 349 kişilik Epet Arena'da oynuyor. İki takım daha önce 4 kez karşılaşırken 1 maçı G.Saray, 2 müsabakayı Çek ekibi kazandı.Sarı-kırmızılılar, 15 Şubat'ta İstanbul'da Sparta Prag'ı ağırlayıp ardından 22 Şubat'ta Çekya'da tur biletini almaya çalışacak.Kuruluş: 16 Kasım 1893Kadro değeri: 44.65 milyon EuroYaş Ortalaması: 25.4Teknik direktör: Brian Priske (46)En değerli oyuncu: Ladislav Krejci-5 milyon EuroGrupta ne yaptı? Rangers'ın ardından 2. olduekibi, transferde 5 oyuncu takviyesi yaparken Lokomotif Moskova'dan alınan santrfor Jan Kuchta 2.5 milyon Euro'luk bonservisi ile en pahalı isim oldu. Eşleşme ile ilgili takımın skorer isimlerinden, "Çekici bir rakibimiz var. Türk taraftarın yaratacağı atmosferi biliyoruz" ifadelerini kulanırken teknik direktörise "G.Saray'ın kalitesi yüksek. Kendi evimizde ise her şeyi başarabileceğimizi biliyoruz" dedi.