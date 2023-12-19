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Giriş Tarihi: 19.12.2023

Güzel kura ‘Çek’tik: Rakip Sparta Prag

SUAT UMURHAN
Güzel kura ‘Çek’tik: Rakip Sparta Prag

Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkmayı Kopenhag’a yenilerek kıl payı kaçıran sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi yolculuğuna Sparta Prag maçları ile başlıyor

İLK MAÇ 15 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA, RÖVANŞ 22 ŞUBAT'TA PRAG'DA
Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı son maçta Kopenhag'a yenilerek kaçıran G.Saray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dişine göre kura çekti. Sarı-kırmızılılar, Çekya'nın en çok şampiyon olan takımı Sparta Prag ile eşleşti. Çekoslavakya döneminde 24, Çek Cumhuriyeti döneminde de 13 kez ligi önde bitiren Sparta Prag, şu anda 44.6 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip. 1 Temmuz 2022'de takımın başına geçen Brian Priske Pedersen yönetiminde geçen sezon Çekya şampiyonu olan S.Prag, bu sezon da ligde 45 puanlı Slavia Prag'ın 5 puan önünde zirvede yer alıyor. Sol kanatta forma giyen Lukas Haraslin 8 golle takımın en golcüsü durumunda. Yeni transfer Kuchta da 6 gol-7 asistlik katkı sağladı. Sparta Prag, maçlarını 18 bin 349 kişilik Epet Arena'da oynuyor. İki takım daha önce 4 kez karşılaşırken 1 maçı G.Saray, 2 müsabakayı Çek ekibi kazandı.

FİNAL DUBLİN'DE
Sarı-kırmızılılar, 15 Şubat'ta İstanbul'da Sparta Prag'ı ağırlayıp ardından 22 Şubat'ta Çekya'da tur biletini almaya çalışacak. Aslan play-off turunu geçerse son 16'da 7-14 Mart'ta sahaya çıkacak. Daha önce G.Saray'ın 2000 yılında kazandığı turnuvanın bu sezonki finali ise 22 Mayıs 2024'te İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.




ÖNE ÇIKANLAR
Kuruluş: 16 Kasım 1893
Kadro değeri: 44.65 milyon Euro
Yaş Ortalaması: 25.4
Teknik direktör: Brian Priske (46)
En değerli oyuncu: Ladislav Krejci-5 milyon Euro
Grupta ne yaptı? Rangers'ın ardından 2. oldu

HARASLİN: ÇEKİCİ BİR RAKİBİMİZ VAR
Çekya ekibi, transferde 5 oyuncu takviyesi yaparken Lokomotif Moskova'dan alınan santrfor Jan Kuchta 2.5 milyon Euro'luk bonservisi ile en pahalı isim oldu. Eşleşme ile ilgili takımın skorer isimlerinden Lukas Haraslin, "Çekici bir rakibimiz var. Türk taraftarın yaratacağı atmosferi biliyoruz" ifadelerini kulanırken teknik direktör Brian Priske ise "G.Saray'ın kalitesi yüksek. Kendi evimizde ise her şeyi başarabileceğimizi biliyoruz" dedi.

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Güzel kura ‘Çek’tik: Rakip Sparta Prag
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