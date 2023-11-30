Hakeme büyük öfke

İlk yarıda G.Saray’ın penaltısı es geçildi. Ayrıca İcardi’nin golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez’e büyük tepki gösterdi
Maçın 15. dakikasında Manchester United'ın ceza sahası içerisinde Ndombele vuruşunu yaptı. Top McTominay'ın kolunaçarptı. Galatasaray, penaltı beklerken hakem Jose Maria Sanchez, VAR'la yaptığı görüşme sonrası devam kararı verdi.
Sarı-kırmızılılar, uzun süre karara itiraz etti. 43. dakikada ise Cimbom,İcardi ile ağları sarstı. Ancak ofsayt kararı çıktı. İspanyol hakemin VAR'la yaptığı konuşmada da sonuç değişmedi. İki pozisyon tartışma yarattı. Galatasaraylı taraftarlar özellikle sosyal medyada hakem Sanchez'e büyük tepki gösterdi.