Hakeme teşekkürler!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Genç çalıştırıcı, güzel bir mücadele olduğunu belirterek şunları söyledi:Bir kere bu kadar çok vakit geçirilmesi ve buna izin verilmesi... Bu kadar oyunu yavaşlatma, bu kadar izin vermek...Yönetemiyorsanız, bu tür maçlara çıkmayacaksınız ya da atanmayacak.10 kişi kazanmak öz güven açısından değerli ve sevindirici. Yaşar hocaya teşekkürler.Kaan ve İcardi ile görüşmeler devam ediyor. Onun dışında başka isimler de olabilir. Takım içinde bir rekabet oluşturmak istiyoruz."