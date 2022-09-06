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Giriş Tarihi: 6.9.2022

Hakeme teşekkürler!

Hakeme teşekkürler!

Hakemi eleştiren teknik direktör Okan Buruk, “10 kişi kazanmak öz güven açısından değerli ve sevindirici. Yaşar hocaya teşekkür ederim” dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Genç çalıştırıcı, güzel bir mücadele olduğunu belirterek şunları söyledi:
Bir kere bu kadar çok vakit geçirilmesi ve buna izin verilmesi... Bu kadar oyunu yavaşlatma, bu kadar izin vermek... Burada Günay'ı suçlamıyorum. Hakemin bunu yönetmesi gerekiyor. Yönetemiyorsanız, bu tür maçlara çıkmayacaksınız ya da atanmayacak.
10 kişi kazanmak öz güven açısından değerli ve sevindirici. Yaşar hocaya teşekkürler.
Kaan ve İcardi ile görüşmeler devam ediyor. Onun dışında başka isimler de olabilir. Takım içinde bir rekabet oluşturmak istiyoruz."

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Hakeme teşekkürler!
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