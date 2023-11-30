Hakim kararıyla devam!

İngiliz ekibinin gollerini Garnacho, Fernandes ve McTominay kaydederken, Cimbom iki farklı geriye düşmesine rağmen pes etmedi. 2 kez frikikten ağları sarsan Hakim Ziyech, Kerem’e bir de asist yaptı
Aslan, Kopenhag'ı deplasmanda yendiği takdirde diğer karşılaşmaya bakmadan Devler Ligi'nde son 16'ya kalacak
ZIYECHKENDİNİ AŞTI!
Hakim Ziyech, Galatasaray formasıyla toplamda 11 maça çıkarken, daha önceki 10 karşılaşmada takıma 1 gol-1 asistlik katkı sağlamıştı. Faslı yıldız, dünkü Manchester United mücadelesinde 2 gol ve 1 asistle oynayarak daha önceki 10 maçlık performansını da 1 müsabakada geride bıraktı.
'BENİMSAHNELERİM'SAHNELERİM
İki şık frikik golüyle Manchester United'a soğuk duş aldıran Ziyech, şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi gibi sahnelerde oynamayı çok seviyorum. Kopenhag'a finale gidiyoruz. Gereken ne varsa onu yapıp bir sonraki aşamaya geçmek istiyoruz. Taraftarlar hermaç bizi ileriye itiyor,harika bir atmosferyaratıyorlar, bunugörüyoruz."
SİHİRBAZIN DÖNÜŞÜ!
Harry Potter sevinciyle Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran Kerem Aktürkoğlu, performans düşüklüğü nedeniyle Alanyaspor maçının ardından dün akşam da yedek soyundu. 60. dakikada oyuna giren 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın beraberlik golünü kaydederek skoru belirledi. Ayrıca Cristiano Ronaldo'dan (2012-13) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda M.United filelerini hem iç hem de dış sahada havalandıran ilk isim ünvanını aldı.
Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk frikik golünü Manchester United filelerine gönderen Hakim Ziyech, Eylül 2018'den bu yana turnuvanın grup ve sonrası aşamalarında frikik golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.
Manchester United ile berabere kalan Aslan, Şampiyon Kulüpler Kupası/ Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir sezonda iki farklı geriye düştüğü iki maçta (M.United- Kopenhag) mağlubiyet almadı.
MANU CEHENNEMDE ÇÖKTÜ! Galatasaray'ın, RAMS Park'ta Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maç İngiliz basınında geniş yer buldu. Sun, "M.United,cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemlibir zaferi çöpe attı ve Manchester cehennemdeçöktü" derken, Telegraph: "Günahkarların cehenneme gideceğini ve kaleci Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz" ifadesini kullandı. BBC, "Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Onana'nın korkugösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü" yorumunu yaptı. Daily Mail ise "Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester'a kâbusu yaşattı" ifadesini kullandı.
İŞTE TUR SENARYOLARI A Grubu'nun diğer maçında Bayern Münih ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte G.Saray ile Danimarka kulübünün puanları eşitlendi ancakaverajda Kopenhag önde… İşte Aslan'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi için gerçekleşmesi gereken senaryolar:
Kopenhag'ı yenmesi durumunda Galatasaray, diğer maça bakmadan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak.
G.Saray berabere kalır, Bayern Münih de Manchester United'dan puan ya da puanlar alırsa Cimbom, Avrupa Ligi'ne kalacak.
Galatasaray yenilir, ManU ile Alman ekibi berabere kalırsa sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Ancak ManU kazanırsa G.Saray, Avrupa'ya havlu atacak.