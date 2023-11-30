Hakim kararıyla devam!

Aslan, Kopenhag'ı deplasmanda yendiği takdirde diğer karşılaşmaya bakmadan Devler Ligi'nde son 16'ya kalacakHakim Ziyech, Galatasaray formasıyla toplamda 11 maça çıkarken, daha önceki 10 karşılaşmada takıma 1 gol-1 asistlik katkı sağlamıştı. Faslı yıldız, dünkü Manchester United mücadelesinde 2 gol ve 1 asistle oynayarak daha önceki 10 maçlık performansını da 1 müsabakada geride bıraktı.İki şık frikik golüyle Manchester United'a soğuk duş aldıran Ziyech, şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi gibi sahnelerde oynamayı çok seviyorum. Kopenhag'a finale gidiyoruz. Gereken ne varsa onu yapıp bir sonraki aşamaya geçmek istiyoruz.Harry Potter sevinciyle Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran Kerem Aktürkoğlu, performans düşüklüğü nedeniyle Alanyaspor maçının ardından dün akşam da yedek soyundu. 60. dakikada oyuna giren 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın beraberlik golünü kaydederek skoru belirledi. Ayrıca Cristiano Ronaldo'dan (2012-13) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda M.United filelerini hem iç hem de dış sahada havalandıran ilk isim ünvanını aldı.Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk frikik golünü Manchester United filelerine gönderen Hakim Ziyech, Eylül 2018'den bu yana turnuvanın grup ve sonrası aşamalarında frikik golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.Manchester United ile berabere kalan Aslan, Şampiyon Kulüpler Kupası/ Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir sezonda iki farklı geriye düştüğü iki maçta (M.United- Kopenhag) mağlubiyet almadı.alatasaray'ın, RAMS Park'ta Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maç İngiliz basınında geniş yer buldu.derken,"Günahkarların cehenneme gideceğini ve kaleci Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz" ifadesini kullandı."Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları,ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü" yorumunu yaptı.ise "Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester'a kâbusu yaşattı" ifadesini kullandı.Grubu'nun diğer maçında Bayern Münih ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte G.Saray ile Danimarka kulübününİşte Aslan'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi için gerçekleşmesi gereken senaryolar:Kopenhag'ı yenmesi durumunda Galatasaray, diğer maça bakmadan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak.G.Saray berabere kalır, Bayern Münih de Manchester United'dan puan ya da puanlar alırsa Cimbom, Avrupa Ligi'ne kalacak.Galatasaray yenilir, ManU ile Alman ekibi berabere kalırsa sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Ancak ManU kazanırsa G.Saray, Avrupa'ya havlu atacak.