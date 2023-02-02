Harekât başlıyor

Fiorentina’nın Sırp forveti Luka Jovic’i renklerine bağlamak için mesai harcayan sarı-kırmızılılar, bir de kanat oyuncusu alacak. Chelsea’de gözden düşen Pulisic liste başı. Aslan ayrıca orta saha transferi için de birden çok isimle görüşüyor
Galatasaray, Seferovic'i CeltaVigo'ya gönderirken, bu oyuncudandoğan boşluğu doldurmakiçin çalışmalarını sürdürüyor.Yönetim, Sırp yıldız Luka Joviciçin Fiorentina'ya teklifini sundu.Gözler İtalyan kulübünden gelecekyanıta çevrildi. Galatatasaray SportifA.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un,İtalya'ya giderek bu transfer için sonhamleyi yapması bekleniyor. Bir de kanatoyuncusu almak için kolları sıvayan sarıkırmızılılarınlistesinde Chelsea'de kadroyagirmekte zorlanan Christian Pulisic ile yineRoma'da teknik direktör Mourinho ile sorunlaryaşayan Nicolo Zaniolo'nun olduğu öğrenildi.Kaan Ayhan'ın gelişi sonrası sol bek transferinirafa kaldıran Aslan, son hamlesini ise Oliveira'yıyedeklemek için orta saha bölgesine yapacak. Bumevkii için birçok isimle görüşülüyor.
ALKIŞLAR TORREİRA'YA G.SARAY'DA dün mücadelesiyle Torreira taraftardan büyük alkış aldı. Rakibin 10 kişi kalmasını sağlayan Uruguaylı oyuncu, 99 kez topla buluşurken, 87 pas isabeti ile maçı tamamladı. 6 defa top kaparken, 2 şut çekti. Urguaylı oyuncuya 5 kez de faul yapıldı.
43.823 KİŞİ İZLEDİ
GALATASARAY üst üste aldığı rekor galibiyet serisi ile taraftarını şampiyonluk havasına sokarken dün Nef Stadyumu yine kapalı gişeydi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hafta içinde iş çıkış saatine aldırış etmeden Aslantepe'ye akın ederken, stat çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Karşılaşmayı tam 43.823 kişi takip etti.
YUSUF DEMIR'E KASIMPAŞA TALIP
SAKATLIĞI nedeniyle dün de kadroya alınmayan Yusuf Demir'e, Kasımpaşa kiralama teklifinde bulundu. Ümraniyespor'a olumsuz yanıt verenYusuf'un, Kasımpaşa için kararı bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim, 19 yaşındaki genç yeteneğin düzenli oynama fırsatı bulmasına sıcak bakıyor.
KAAN AYHAN HAYRAN KALDI
GALATASARAY için cumartesi gecesi İstanbul'a gelen, pazartesi sağlık kontrolünden geçen Kaan Ayhan yeni takımıyla sadece salı akşamı idmana çıktı. Ümraniyespor maçını tribünde takip eden Kaan, taraftara hayran kaldığınısöyledi. Milli futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda olacak.
ÖNCE UZATTI SONRA KIRALADI
GALATASARAY, akademisinden yetişen Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzattı. 2025-2026 sezonu sonuna kadar imza atan 20 yaşındaki stoper, 1.Lig ekibi Manisa FutbolKulübü'ne kiralandı.