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Giriş Tarihi: 2.2.2023

Harekât başlıyor

Harekât başlıyor

Fiorentina’nın Sırp forveti Luka Jovic’i renklerine bağlamak için mesai harcayan sarı-kırmızılılar, bir de kanat oyuncusu alacak. Chelsea’de gözden düşen Pulisic liste başı. Aslan ayrıca orta saha transferi için de birden çok isimle görüşüyor

Galatasaray, Seferovic'i Celta Vigo'ya gönderirken, bu oyuncudan doğan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Sırp yıldız Luka Jovic için Fiorentina'ya teklifini sundu. Gözler İtalyan kulübünden gelecek yanıta çevrildi. Galatatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, İtalya'ya giderek bu transfer için son hamleyi yapması bekleniyor. Bir de kanat oyuncusu almak için kolları sıvayan sarıkırmızılıların listesinde Chelsea'de kadroya girmekte zorlanan Christian Pulisic ile yine Roma'da teknik direktör Mourinho ile sorunlar yaşayan Nicolo Zaniolo'nun olduğu öğrenildi. Kaan Ayhan'ın gelişi sonrası sol bek transferini rafa kaldıran Aslan, son hamlesini ise Oliveira'yı yedeklemek için orta saha bölgesine yapacak. Bu mevkii için birçok isimle görüşülüyor.

ALKIŞLAR TORREİRA'YA
G.SARAY'DA dün mücadelesiyle Torreira taraftardan büyük alkış aldı. Rakibin 10 kişi kalmasını sağlayan Uruguaylı oyuncu, 99 kez topla buluşurken, 87 pas isabeti ile maçı tamamladı. 6 defa top kaparken, 2 şut çekti. Urguaylı oyuncuya 5 kez de faul yapıldı.




43.823 KİŞİ İZLEDİ
GALATASARAY üst üste aldığı rekor galibiyet serisi ile taraftarını şampiyonluk havasına sokarken dün Nef Stadyumu yine kapalı gişeydi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hafta içinde iş çıkış saatine aldırış etmeden Aslantepe'ye akın ederken, stat çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Karşılaşmayı tam 43.823 kişi takip etti.

YUSUF DEMIR'E KASIMPAŞA TALIP
SAKATLIĞI nedeniyle dün de kadroya alınmayan Yusuf Demir'e, Kasımpaşa kiralama teklifinde bulundu. Ümraniyespor'a olumsuz yanıt veren Yusuf'un, Kasımpaşa için kararı bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim, 19 yaşındaki genç yeteneğin düzenli oynama fırsatı bulmasına sıcak bakıyor.

KAAN AYHAN HAYRAN KALDI
GALATASARAY için cumartesi gecesi İstanbul'a gelen, pazartesi sağlık kontrolünden geçen Kaan Ayhan yeni takımıyla sadece salı akşamı idmana çıktı. Ümraniyespor maçını tribünde takip eden Kaan, taraftara hayran kaldığını söyledi. Milli futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda olacak.

ÖNCE UZATTI SONRA KIRALADI
GALATASARAY, akademisinden yetişen Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzattı. 2025-2026 sezonu sonuna kadar imza atan 20 yaşındaki stoper, 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'ne kiralandı.

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