Hasret bitiyor İcardi geliyor

G.Saray taraftarının Mauro İcardi hasreti bitiyor, yıldız futbolcu bu gece İstanbul'a geliyor. Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle gelişini erteleyen3 yıllık imza atacak olan Tangocu, yıllık 10 milyon Euro kazanacak. 30 yaşındaki forvet, Suudi Arabistan'danilekulüplerinden gelen 20 milyon Euro'luk teklifleri de reddetmişti.İcardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, dün İnstagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. "Tedavine nerede devam edeceksin" sorusuna "Hiçbir ülkede tedavi olmayacağım, Mauro'ya eşlik edeceğim" cevabını veren Nara, "Bir sonraki durağın neresi" sorusuna da "İstanbul" dedi.sezon attığı 23 golle şampiyonluğu getiren isimlerden olan Mauro İcardi için özel antrenman programı hazırlandı. 30 yaşındaki futbolcunun, eski formunu yakalaması için