Hasret bitiyor İcardi geliyor

Arjantinli forvet bu gece İstanbul’a binlerce sarı-kırmızılı taraftarın tezahüratları arasında inecek
G.Saray taraftarının Mauro İcardi hasreti bitiyor, yıldız futbolcu bu gece İstanbul'a geliyor. Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle gelişini erteleyen Arjantinli yıldız için özeluçak gönderilirken, İcardi ve ailesibu gece saat 23.40'ta İstanbul'daolacak. 3 yıllık imza atacak olan Tangocu, yıllık 10 milyon Euro kazanacak. 30 yaşındaki forvet, Suudi Arabistan'dan Al-Hilal ile Al-Shabab kulüplerinden gelen 20 milyon Euro'luk teklifleri de reddetmişti. Kulübü PSG ile20 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklar10 milyon Euro'ya sonuçlandı.
Wanda Nara müjdeyi verdi
İcardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, dün İnstagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. "Tedavine nerede devam edeceksin" sorusuna "Hiçbir ülkede tedavi olmayacağım, Mauro'ya eşlik edeceğim" cevabını veren Nara, "Bir sonraki durağın neresi" sorusuna da "İstanbul" dedi.
Buruk 20 günde eskiye döndürecek
Geçtığımiz sezon attığı 23 golle şampiyonluğu getiren isimlerden olan Mauro İcardi için özel antrenman programı hazırlandı. 30 yaşındaki futbolcunun, eski formunu yakalaması için 20 günlükprogram uygulanacak veİcardi %100 hazır hale gelecek...