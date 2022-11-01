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Giriş Tarihi: 2.11.2022

Hastalığımızı tedavi edeceğiz

Hastalığımızı tedavi edeceğiz

Juan Mata: “Gol kaçırma sorunumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Fırsat yaratmaya devam edersek, ondan sonra goller de gelecektir.”

Galatasaray'ın dünkü idmanından önce kameraların karşısına geçen Juan Mata, elini kalbine götürüp Metin Oktay selamı verdi. Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Karagümrük'e atan 34 yaşındaki İspanyol oyuncu, galibiyette pay sahibi olduğu için iki mutluluk yaşadığını da belirtip şöyle devam etti: "Gol kaçırma sorunumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Çok fazla gol atmayı başarmış isimlerimiz var. Fırsat yaratmaya devam edersek, ondan sonra goller de gelecektir. Türkiye'nin en büyük kulübü G.Saray'ın en büyük amacı, katıldığı her organizasyonda şampiyon olmasıdır. Ben de bu yüzden buraya geldim. Stadımızdaki atmosferden sonra şampiyonluk kutlamasını hayal ettim."

METİN OKTAY SELAMI
Mata, G.Saray'da bir klasik hale gelen Metin Oktay selamı da yaptı... İspanyol oyuncu 2022 Dünya Kupası'nda favorilerinin kendi ülkesi dışında Brezilya, Fransa, Arjantin ve Portekiz olduğunu da söyledi.

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Hastalığımızı tedavi edeceğiz
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