Hastalığımızı tedavi edeceğiz

Galatasaray'ın dünkü idmanından önce kameraların karşısına geçen Juan Mata, elini kalbine götürüp Metin Oktay selamı verdi. Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Karagümrük'e atan 34 yaşındaki İspanyol oyuncu, galibiyette pay sahibi olduğu için iki mutluluk yaşadığını da belirtip şöyle devam etti: "Gol kaçırma sorunumuzu düzeltmemiz gerekiyor.Türkiye'nin en büyük kulübü G.Saray'ın en büyük amacı, katıldığı her organizasyonda şampiyon olmasıdır.Mata, G.Saray'da bir klasik hale gelen Metin Oktay selamı da yaptı... İspanyol oyuncu 2022 Dünya Kupası'nda favorilerinin kendi ülkesi dışında Brezilya, Fransa, Arjantin ve Portekiz olduğunu da söyledi.