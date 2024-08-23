Hataya ‘dur’ diyemedi

Galatasaray, bireysel hatalarının esiri oldu. Geçmiş dönemlerde bundan canı çok yanan sarı-kırmızılılarda daha sezon başı olmasına rağmen teknik direktör Okan Buruk dadiyerek duruma isyan etti. Şampiyon Ligi play-off mücadelesi ilk maçında Young Boys'a 3-2 kaybedenYeni sezonun başında Beşiktaş'a karşı oynanan TFF Süper Kupası'nda da Nelsson'un daha ilk dakika dolmadan topu kaptırması golle sonuçlanmıştı. Buruk'un takımı, bu sezon 4 resmi karşılaşmada filelerini 10 kez düşürürken, bunlardan üçünde bireysel hataların etkisi vardı. Young Boys karşısında da maçın hemen başındaki hata,sviçre'de 3-2 yenildiği Young Boys'u elemesi halindeLigi'ne katılım parası gelecek. Sarı-kırmızılı yönetim,Devler Ligi'nde bu sezon alınacak her galibiyette kulüp kasasına 2 milyon 100 bin Euro, beraberlikte de 700 bin Euro girecek.