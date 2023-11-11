Hataya yer yok!

Atakaş Hatayspor ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı takım, sahadan galibiyetle ayrılarak hem Bayern Münih yarasını sarmayı hem de takipçisi Fenerbahçe’yi strese sokmayı hedefliyor
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, milli araya moralli girmek istiyor. BugünHatayspor ile deplasmanda karşıkarşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar,3 puanı alarak hem liderliği korumakhem de Şampiyonlar Ligi'ndeki BayernMünih yenilgisini telafi etmek istiyor. Mersin'deki mücadele 19.00'da başlayacak. Hatayspor maçında galibiyettenbaşka sonuç düşünmeyen teknik direktörOkan Buruk, rotasyona gitmeyecek. İğneyle oynayan kaleci Muslera ve İcardi'nin yine ilk 11'de olmaları bekleniyor.
OKAN BURUK'TAN TAKIMA SON UYARI
Oyuncularıyla toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, işlerinin kolay olmadığını belirterek, "Hata şansımızyok. Biz kazanırsak rakiplerimizstrese girecek. Bu nedenle her şeyinizi sahayavermek zorundasınız" uyarısı yaptı.
ADANA'DAN MERSIN'E
Almanya'dan direkt olarak Adana'ya uçan Galatasaray, dün son taktik çalışmasını Adana Demirspor'un tesislerinde gerçekleştirdi. Sarıkırmızılıtakım, Hatayspormaçının oynanacağı Mersin'emaç günü kara yoluyla gidecek.