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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Hataya yer yok!

MEHMET ÖZCAN
Hataya yer yok!

Atakaş Hatayspor ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı takım, sahadan galibiyetle ayrılarak hem Bayern Münih yarasını sarmayı hem de takipçisi Fenerbahçe’yi strese sokmayı hedefliyor

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, milli araya moralli girmek istiyor. Bugün Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, 3 puanı alarak hem liderliği korumak hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih yenilgisini telafi etmek istiyor. Mersin'deki mücadele 19.00'da başlayacak. Hatayspor maçında galibiyetten başka sonuç düşünmeyen teknik direktör Okan Buruk, rotasyona gitmeyecek. İğneyle oynayan kaleci Muslera ve İcardi'nin yine ilk 11'de olmaları bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN TAKIMA SON UYARI
Oyuncularıyla toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, işlerinin kolay olmadığını belirterek, "Hata şansımız yok. Biz kazanırsak rakiplerimiz strese girecek. Bu nedenle her şeyinizi sahaya vermek zorundasınız" uyarısı yaptı.

ADANA'DAN MERSIN'E
Almanya'dan direkt olarak Adana'ya uçan Galatasaray, dün son taktik çalışmasını Adana Demirspor'un tesislerinde gerçekleştirdi. Sarıkırmızılı takım, Hatayspor maçının oynanacağı Mersin'e maç günü kara yoluyla gidecek.

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