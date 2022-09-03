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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Hedef Çağlar rota İngiltere

SUAT UMURHAN
Hedef Çağlar rota İngiltere

Aslan ilk temastan sonuç alamadı ama işin de peşini bırakmadı. Sarı-kırmızılı yönetim milli oyuncu için Leicester City'nin nabzını yokladı. İngilizler kiralama teklifine sıcak bakmadı. Galatasaray hem Kaan Ayhan hem de Çağlar Söyüncü konusunda bir teklif daha yapacak

Stoper arayışındaki G.Saray'da Çağlar Söyüncü de adaylardan biri. Sarı-kırmızılı yönetim, Leicester City'de formasını kaybeden milli oyuncu için İngiliz ekibinin kapısını çalarken kiralama teklifini iletti. Ağustos 2018'de Freiburg'dan Leicester'a 21 milyon Euro'ya transfer olan Çağlar'ın 1 sezon kontratı kalırken G.Saray da bu noktada devreye girdi. 26 yaşındaki oyuncu için yönetim ilk temaslarından istediği sonucu alamazken, İngiliz ekibi kiralamayı düşünmediği bilgisini verdi.

KAAN DA VAR
Yönetim Çağlar'ın peşini bırakmazken, bir yandan da Kaan Ayhan konusunda Sassuolo ile temaslarını sürdürüyor. G.Saray, 5 milyon Euro'luk bedeli düşürmek için İtalyan ekibiyle görüşüyor. Hem Çağlar hem de Kaan'ı almak adına bir kez daha masaya oturulacak.

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Hedef Çağlar rota İngiltere
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