Hedef Çağlar rota İngiltere

Stoper arayışındaki G.Saray'daSarı-kırmızılı yönetim, Leicester City'de formasını kaybeden milli oyuncu için İngiliz ekibinin kapısını çalarkenAğustos 2018'de Freiburg'dan Leicester'a 21 milyon Euro'ya transfer olan Çağlar'ın 1 sezon kontratı kalırken G.Saray da bu noktada devreye girdi. 26 yaşındaki oyuncu için yönetim ilk temaslarındanİngiliz ekibi kiralamayı düşünmediği bilgisini verdi.G.Saray,5 milyon Euro'luk bedeli düşürmekiçin İtalyan ekibiyle görüşüyor. HemÇağlar hem de Kaan'ı almak adına birkez daha masaya oturulacak.