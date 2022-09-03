Hedef Çağlar rota İngiltere

Aslan ilk temastan sonuç alamadı ama işin de peşini bırakmadı. Sarı-kırmızılı yönetim milli oyuncu için Leicester City'nin nabzını yokladı. İngilizler kiralama teklifine sıcak bakmadı. Galatasaray hem Kaan Ayhan hem de Çağlar Söyüncü konusunda bir teklif daha yapacak
Stoper arayışındaki G.Saray'da Çağlar Söyüncüde adaylardanbiri. Sarı-kırmızılı yönetim, Leicester City'de formasını kaybeden milli oyuncu için İngiliz ekibinin kapısını çalarken kiralama teklifini iletti. Ağustos 2018'de Freiburg'dan Leicester'a 21 milyon Euro'ya transfer olan Çağlar'ın 1 sezon kontratı kalırken G.Saray da bu noktada devreye girdi. 26 yaşındaki oyuncu için yönetim ilk temaslarından istediğisonucu alamazken, İngiliz ekibi kiralamayı düşünmediği bilgisini verdi.
KAAN DA VAR
Yönetim Çağlar'ınpeşini bırakmazken, bir yandanda Kaan Ayhan konusunda Sassuoloile temaslarını sürdürüyor. G.Saray,5 milyon Euro'luk bedeli düşürmekiçin İtalyan ekibiyle görüşüyor. HemÇağlar hem de Kaan'ı almak adına birkez daha masaya oturulacak.