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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Hedefimiz kupayı almak

MEHMET ÖZCAN
Hedefimiz kupayı almak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi’nde finali istediklerini söyleyip “Bizim için hedef devam ediyor” ifadesini kullandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, özellikle ikinci yarıda iyi oynadıkları maçın sonunu getiremedikleri için üzgün olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimizin bekleyeceğini, üretmemiz gerektiğini biliyorduk. Kanatlardan yapacağımız hücumlar önemliydi. İlk yarıda çok üretemedik. Kötü bir gol yedik. Ama ikinci yarıda oyunu ele aldık. Bir gol atsak, ikinciyi de bulup kazanabilirdik. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyorduk. Ama bizim için hedef devam ediyor. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Yolumuz her zaman olduğu gibi Avrupa'da kupa kazanmak. Finale kadar gitmek ve kupayı kaldırmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

MELER'E GEÇMİŞ OLSUN
Buruk, maç sonrasında sözlerine Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

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Hedefimiz kupayı almak
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