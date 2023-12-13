Hedefimiz kupayı almak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, özellikle ikinci yarıda iyi oynadıkları maçın sonunu getiremedikleri için üzgün olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimizin bekleyeceğini, üretmemiz gerektiğini biliyorduk. Kanatlardan yapacağımız hücumlar önemliydi. İlk yarıda çok üretemedik. Kötü bir gol yedik. Ama ikinci yarıda oyunu ele aldık. Bir gol atsak, ikinciyi de bulup kazanabilirdik.Ama bizim için hedef devam ediyor. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz.Finale kadar gitmek ve kupayı kaldırmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Buruk, maç sonrasında sözlerine Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.