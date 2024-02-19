Hem hücumda hem savunmada parmak ısırttı

ara transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim olan Derrick Köhn, dün sarı-kırmızılı formayla tanıştı. Gana asıllı Alman sol bek, Ankaragücü deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Köhn, bu sezon Galatasaray'ın sol bekinde görev yapan sekizinci isim oldu. 25 yaşındaki oyuncu, istekli futboluyla dikkat çekerken performansıyla taraftarların beğenisini kazandı.Sarı-kırmızılı futbolseverler de yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı.2 Şut 1 İsabetli şut 65 Topla buluşma 36 Pas %66.7 Pas isabeti 2 Top kapma