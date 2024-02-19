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Giriş Tarihi: 19.2.2024

Hem hücumda hem savunmada parmak ısırttı

MEHMET ÖZCAN
Hem hücumda hem savunmada parmak ısırttı
G.Saray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim olan Derrick Köhn, dün sarı-kırmızılı formayla tanıştı. Gana asıllı Alman sol bek, Ankaragücü deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Köhn, bu sezon Galatasaray'ın sol bekinde görev yapan sekizinci isim oldu. 25 yaşındaki oyuncu, istekli futboluyla dikkat çekerken performansıyla taraftarların beğenisini kazandı. Galatasaray'a defansın yanı sıra yaptığı bindirmeler ve ortalar ile hücumda da katkı sağladı. Sarı-kırmızılı futbolseverler de yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı.

NE YAPTI?
2 Şut 1 İsabetli şut 65 Topla buluşma 36 Pas %66.7 Pas isabeti 2 Top kapma
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Hem hücumda hem savunmada parmak ısırttı
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