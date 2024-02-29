Hem kupada hem derbide oynarım

Ligde 3-0 kazanılan Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasının başlamasına saatler kala 1 maç ceza alan Mauro İcardi, hırs yaptı. Arjantinli futbolcunun, bugün Türkiye Kupası'nda oynanacak Karagümrük mücadelesinde sahada olmak istediği öğrenildi. Hocası Okan Buruk ile görüşen 30 yaşındaki santrforun, "Hem kupada hem de Beşiktaş derbisinde forma giymek istiyorum. Beni 11'e yaz" dediği öğrenildi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının, yıldız golcüsünü şampiyonluk yarışında kritik önemi olan Beşiktaş maçına saklamayı düşündüğü kaydedildi.