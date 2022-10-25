Hem saha içinde hem saha dışında güçsüz!

alatasaray 2-0 öne geçtiğiMaçın ardından Başkan Dursun Özbek'ten Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a, teknik direktör Okan Buruk'tan futbolculara kadar herkes hakem Ali Palabıyık'ı hedef gösterdi. Peki sarı-kırmızılı kulüp bu noktaya nasıl geldi; işte sürecin analizi:DURSUN Özbek'le başlayan, Mustafa Cengiz'le devam edenolağanüstü seçimler kulübe zaman kaybettirdi. TFF ile gergin olan ilişkilerden futbol takımı zararlı çıktı. Fatih Terim'in ayrılık süreci de en ağır darbe oldu ve camiada huzur sağlanamadı.3 sezondur şampiyon olamayan Galatasaray, transferde har vurup harman savurdu ve kadro mühendisliği hatalıydı.Emre Kılınç ve Emre Akbaba'dan kolayca vazgeçildi. Teknik direktör Okan Buruk maçları kenardan çeviremedi.HER şeye rağmen Galatasaray'ın adil bir hakem ve VAR yönetiminde 5-6 puan daha fazla toplaması içten değildi! Averajla şampiyonluk kaybedilen sezonda sayılmayan kritik goller, Fatih Terim'in cezalı olduğu dönemde yapılan hakem hataları, bugün gelinen noktanın habercisiydi. Bu sezon VAR'dan Galatasaray lehine tek bir karar çıkmadı!TFF'DEyer alan "Oyun alanındaki fazla toplar" başlıklı talimat şöyle:- Eğer oyun alanına fazladan bir top girerse, hakem karşılaşmayı topun sadece oyuna etkisi varsa durdurmalıdır.- Hakem oyunu ceza alanı içinde durdurmamışsa, oyunun durduğu anda topun bulunduğu yerden yapılacak bir hakem atışı ile tekrar başlatılır.- Oyun ceza sahası içinde durdurulmuşsa, oyunu tekrar başlatmak için yapılacak hakem atışı oyun durduğu anda topun bulunduğu yere en yakın noktadan yapılır.- Oyun alanında fazladan bulunan topun oyuna müdahalesi yoksa hakemler fazla olan topun oyundan en kısa sürede çıkarılmasını sağlar.NEF Stadı'ndaki Alanyaspor beraberliği sarıkırmızılıları üzerken, karşılaşmada golle tanışan ve bir de asist yapan İcardi, Fransız basınından övgüler aldı. L'Equipe, "Bu onun yeteneğine yakışır bir performans. PSG'den Galatasaray'a kiralandıktan 2 ay sonra Mauro İcardi, muhteşem bir maç çıkardı" yorumunu yaptı. Le Parisien ise "Bu bir dalgalanma mı yeniden doğuş mu? İcardi, Galatasaray'dan aldığı yeni 99 numarasıyla sahaya ivme kazandırdı. Arjantinli yıldız, 22 Aralık 2021'den sonra ilk kez resmi maçta golle tanıştı" ifadesini kullandı.