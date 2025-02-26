Her derde deva Lemina!

Galatasaray, evinde takipçisi Fenerbahçe ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında avantajını sağlamlaştırırken, en büyük kazancı Mario Lemina oldu. Ara transferde Wolves'ten 2.5 milyon Euro bonservisle 2019-20 sezonunda da formasını giydiği G.Saray'a dönen 31 yaşındaki futbolcu, derbide orta sahada adeta iki kişilik oynarken, transferinde ısrarcı olanları da mahcup etmedi. Gabonlu dinamo, 0-0 biten derbinin ardından "Taraftarımız çok istemişti gelmemi. Onlar için oynayabildiğim zaman mutlu oluyorum'' dedi.

DÖNÜŞÜMLÜ 6 VEYA 8 OYNAYACAK

Teknik direktör Okan Buruk da "Fiziksel olarak takıma katkı sağladı. İkili mücadeleleri kazanması çok önemli. Topa sahip olma ve oyunu yönetme anlamında da iyi işler yaptı'' diyerek Lemina'yı övdü. Buruk, artık orta sahasını Lemina'ya göre kuracak. Takımın jokeri olan Gabonlu, 6 ve 8 numarada değişmeli oynayacak. Mertens yedek kalmaya devam edecek.

SALLAİ'DE SIKINTI VAR

F.BAHÇE derbisinde Osimhen, Sallai ve Eren Elmalı 90 dakikayı tamamlayamamıştı. Dün yapılan kontrollerde Osimhen ve Eren'in durumunda korkulan bir durum olmadığı anlaşıldı. Eren kupa maçına da yetişecek. Sallai'nin durumu daha ciddi. Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini alamayacak.



DERBİDE NE YAPTI

Dakika: 90

Pas başarısı: %83

İkili mücadele: 6/12

İsabetli şut: 1

Top kapma: 3

Uzaklaştırma: 3

Pas arası: 2