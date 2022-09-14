Her şey zirve için!

Yönetim, yıldızların imza şovunu Konyaspor maçını düşünerek erteledi, teknik heyet yeşilbeyazlıların tüm maçlarını mercek altına aldı
İlk 6 haftada 4 deplasmana çıkan Galatasaray, topladığı 13 puanla 5. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar cuma günü Süper Lig'de 14 puanla tek başına zirvede oturan Konyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş'ınBaşakşehir'e kaybetmesiyle liderlikşansı doğan Galatasaray,bu fırsatı değerlendirmek içinkenetlendi. 13 oyuncuyu kadrosuna katan yönetim, yeni transferleri için 50 bin taraftarı önünde düşündüğü görkemli imza törenini erteleyip Konyaspor maçı konsantrasyonunu bozmak istemedi. Teknik direktör Okan Buruk, ligde henüzgol yemeyen yeşil-beyazlı rakiplerinidetaylıca analiz etti.