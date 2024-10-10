Her şeyi önemsiyorum! Bu böyle bilinsin

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda başkan Dursun Özbek ve üyelerden Süheyl Batum arasında sert tartışma yaşandı. Batum'un, TFF ile 4 büyük kulüp başkanının yaptığı toplantı hakkındaki eleştirilerine yanıt veren Özbek,diye çıkıştı. Batum'un "Bunlar masanın altında olmaz. Açık olur" sözlerine dekarşılığını veren Özbek,dedi.