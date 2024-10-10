Her şeyi önemsiyorum! Bu böyle bilinsin

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda başkan Dursun Özbek ve üyelerden Süheyl Batum arasında sert tartışma yaşandı. Batum'un, TFF ile 4 büyük kulüp başkanının yaptığı toplantı hakkındaki eleştirilerine yanıt veren Özbek, "Sevgili Süheyl'in konuşmasını dinledim. Yahu Allah aşkına, TFF'ye gidip benim ne dediğimi, ne demediğimi bilmeden niye itham ediyorsun. Yanımda mıydın sen benim"
diye çıkıştı. Batum'un "Bunlar masanın altında olmaz. Açık olur" sözlerine de "Hayır, her şey açık olmaz"
karşılığını veren Özbek, "Ne olup bittiğini bilmeden koskoca profesörün konuşması doğru değil. Yadırgadım. 'Başkan önemsemiyor!' Haydi ya, haydi ya! Her şeyi önemsiyoruz, bu böyle bilinsin"
dedi.