Her yerde asllan!

Türkiye'nin ardından Avrupa'da da G.Saray fırtınası esmeye başladı. Avrupa Ligi grup aşamasında 4 hafta sonunda en fazla şut atan, en fazla orta yapan takım olan sarıkırmızılılarda Osimhen, Mertens ve Yunus bireysel istatistiklerde zirveye çıktı.4 kez ağları sarsan Yunus, en fazla gol atan 3 oyuncudan biri. En fazla gol beklentisi üreten ve en fazla şut atan futbolcu Osimhen. En fazla anahtar pas veren oyuncu Mertens. Belçikalı 10 numara, son Tottenham maçında Osimhen'e 2 asist yaptı.Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet-2 beraberlik alan Galatasaray, yüzde 86 kazanma oranına sahip. 41 golle lig ve Avrupa'da maç başına 3'e yakın gol ortalaması yakalayanOyuncu izlemeye gelen Avrupa kulüplerinin temsilcilerinin aklı fikri Okan Buruk'ta kaldıvrupa'dan birçok kulüp, scoutlarını göndererek Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçı takip ettirdi. Victor Osimhen başta olmak üzeregibi isimler performansıyla değerini artırdı. Sarı-kırmızılı takımda asıl piyasa yapan isim ise Okan Buruk oldu. Çift forvet ve 10 numaralı formasyonla Avrupa arenasında fark yaratan Galatasaray'ın hocası, Avrupa'daki gözlemcilerin dikkatini çekmeye başladı. İtalya, Almanya ve İspanya'da teknik adam değişikliği düşünen kulüpler, listesine Okan Buruk'u ekledi.- En fazla büyük şans yaratan.- En fazla büyük şans kaçıran.- En fazla başarılı orta yapan.- En fazla şut atan.- En fazla isabetli şut atan.- En fazla gol atan 2. takım.- En fazla topla oynayan 2. takım.- En fazla isabetli pas yapan 2. takım.- En fazla korner atan 3. takım.