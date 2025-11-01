Hızlı kazanın çabuk bitirin

Trabzonspor, deplasmanda lider Galatasaray ile oynayacağı maça yüksek motivasyon, kazanma hırsı ve taktik disiplin ile hazırlandı. Teknik direktör Fatih Tekke, rakibinin bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları ekibiyle birlikte detaylı şekilde analiz ederken, sarı-kırmızılıların güçlü ve zayıf yönleri üzerine çalışmalar yaptı. İdmanlarda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren Karadeniz ekibi, mücadeleyi kazanarak zirvede farkı ikiye düşürmek istiyor. G.Saray'a karşı kurgulayacağı planda dengeyi ön plana çıkartmayı hedefleyen Tekke'nin öğrencilerinden özellikle temaslı ve baskılı oyun istediği öğrenildi.

TOPSUZ KOŞULAR ÖNEMLİ

Galatasaray maçı öncesi yapılan son antrenmanda Fatih Tekke, rakip yarı sahada uygulanacak pres varyasyonlarını ve geçiş oyunlarını birebir olarak denetti. Oyuncuların pozisyon alma becerileri üzerinde durulurken, özellikle ikinci topların kazanılması konusunda özel setler çalışıldı. Orta sahadan hızlı çıkışlar, kenar oyuncularının topsuz koşuları ve üçüncü bölge bitiriciliği üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.

ONANA'YA VİDEOLU ANALİZ

G.SARAY maçı öncesi, "Ben kimseden korkmam" diyerek rakiplerine gözdağı veren Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana, zorlu maça hazır. Kaleci antrenörleri, sarı-kırmızılı ekibin şut istatistikleri ve penaltı kullanma alışkanlıklarına göre özel videolar izleterek Kamerunlu eldiveni hazırladı.