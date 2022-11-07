Holiganlara emniyet ‘dur’ dedi!

Derbide beş taraftar; stada kama, muşta, içki şişesi ve meşalelerle girmek isterken gözaltına alındı. Toplam 24 kişiye 1 yıl men cezası geldi
Derbide 50 bin futbolsever tribünde yer alırken güvenlik güçleri de kuş uçurtmadı… Mücadele öncesinde stada kama, muşta, içki şişesi ve meşalelerle girmeye çalışan beş taraftar, İstanbul Emniyeti SporŞube Müdürlüğü polisleri tarafındangözaltına alındı. Yedi taraftara "Müsabaka ve Seyir AlanlarınaUsulsüz Seyirci Girişi" nedeniyle, 14 taraftara "Spor Alanlarına YasaklıMadde Sokulması ve MüsabakaDüzeninin Bozulması" sebebiyle, üç taraftara ise "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapmak" nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi. Bir yıl süreyle spor müsabakalarından men edilen 24 taraftar, bu süreçte takımlarının maçlarında Polis Merkezleri'ne giderek imza atacak.