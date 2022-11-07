Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Holiganlara emniyet ‘dur’ dedi!
Giriş Tarihi: 7.11.2022

Holiganlara emniyet ‘dur’ dedi!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Holiganlara emniyet ‘dur’ dedi!

Derbide beş taraftar; stada kama, muşta, içki şişesi ve meşalelerle girmek isterken gözaltına alındı. Toplam 24 kişiye 1 yıl men cezası geldi

Derbide 50 bin futbolsever tribünde yer alırken güvenlik güçleri de kuş uçurtmadı… Mücadele öncesinde stada kama, muşta, içki şişesi ve meşalelerle girmeye çalışan beş taraftar, İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Yedi taraftara "Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi" nedeniyle, 14 taraftara "Spor Alanlarına Yasaklı Madde Sokulması ve Müsabaka Düzeninin Bozulması" sebebiyle, üç taraftara ise "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapmak" nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi. Bir yıl süreyle spor müsabakalarından men edilen 24 taraftar, bu süreçte takımlarının maçlarında Polis Merkezleri'ne giderek imza atacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Kurum TOKİ kura çekimi için tarih verdi! TOKİ kura tarihleri, yerleri ve saatini açıkladı
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | TV8 ile 6 Kasım 2022 MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2022: Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2022 - 2023: GSB ile KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar
Togg Avrupa'da gündem oldu! Almanlardan çok konuşulacak sözler: Tesla'dan daha güzel
KPSS SORU VE CEVAPLARI | 2022 KPSS Ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı yayımlandı - TIKLA ÖĞREN
Bayraktar TB3 geliyor! Batı medyasında gündem oldu: Bu özellikler çok konuşulur
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2022 TOKİ kura çekilişi ne zaman başlıyor, ilk çekiliş hangi illerde yapılacak? 2+1, 3+1 sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI! Ocak 2023 Memur maaş zammı tahminleri ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Holiganlara emniyet ‘dur’ dedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA