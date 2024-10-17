Huzur operasyonu!

Milli ara sonrası lige cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçıyla start verecek olan Galatasaray'da teknik heyet, önündeki zorlu maraton için hazırlıklarını yaparken yönetim de iç transfer için kolları sıvadı. Şampiyonluk hedefinde takım içi dengelere ve huzura çok önem veren sarı-kırmızılı kurmaylar, Barış Alper Yılmaz
başta olmak üzere Yunus Akgün, Berkan Kutlu
ve Victor Nelsson
'a zam yaparak sözleşmelerini uzatma kararı aldı. Yerli oyuncularda Barış Alper'e tavan ücret olarak belirlenen 2 milyon Euro (74 milyon TL) verilecek.
Yunus ve Berkan'ın maaşlarında da yüzde yüzün üzerinde iyileştirme olacak. Nelsson'un ise olası satışı düşünülerek 1 buçuk yıl kalan sözleşmesi uzatılacak.
GEÇEN SEZON DA YAPILDI
G.Saray, şampiyon olduğu geçen sezon içinde de Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı
ve Kaan Ayhan
ile nikah tazelemiş, bu durum oyuncuların performansını olumlu etkilemişti.
BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN UMUT IŞIĞI DOĞDU!
SAKATLIĞI nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan G.Saray'ın hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz için kulüp doktoru Yener İnce'den açıklama geldi. 24 yaşındaki futbolcunun anormal bir sakatlığının olmadığını belirten İnce, "Tedavisine başladık. En hızlı şekilde iyileşmesi için çalışıyoruz. Süre vermiyorum ancak olursa Antalyaspor maçına yetiştirmek için uğraşıyoruz"
ifadelerini kullandı. Sarıkırmızılılar, cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
MAAŞLAR ÖDENDİ SIRA GELDİ PRİMLERE
Geçen
ay oyuncularına 10 milyon Euro ödeme yapan Galatasaray yönetimi, milli arada sarı-kırmızılı takımın eylül ayı alacaklarını kapadı. Kulüp tarafından UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderildi.
Ekim ayı içerisinde geçen sezondan kalan şampiyonluk primi ve Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetine verilen 1 milyon Euro sözü oyunculara ödenecek.