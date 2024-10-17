Huzur operasyonu!

Milli ara sonrası lige cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçıyla start verecek olan Galatasaray'da teknik heyet, önündeki zorlu maraton için hazırlıklarını yaparken yönetim de iç transfer için kolları sıvadı. Şampiyonluk hedefinde takım içi dengelere ve huzura çok önem veren sarı-kırmızılı kurmaylar,başta olmak üzereve'a zam yaparak sözleşmelerini uzatma kararı aldı.Yunus ve Berkan'ın maaşlarında da yüzde yüzün üzerinde iyileştirme olacak.G.Saray, şampiyon olduğu geçen sezon içinde deveile nikah tazelemiş, bu durum oyuncuların performansını olumlu etkilemişti.SAKATLIĞI nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan G.Saray'ın hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz için kulüp doktoru Yener İnce'den açıklama geldi. 24 yaşındaki futbolcunun anormal bir sakatlığının olmadığını belirten İnce,ifadelerini kullandı. Sarıkırmızılılar, cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.ay oyuncularına 10 milyon Euro ödeme yapan Galatasaray yönetimi, milli arada sarı-kırmızılı takımın eylül ayı alacaklarını kapadı.Ekim ayı içerisinde geçen sezondan kalan şampiyonluk primi ve Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetine verilen 1 milyon Euro sözü oyunculara ödenecek.