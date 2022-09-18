Huzur‘Saray’

Galatasaray 100 günde kökten bir değişim yaşadı. Geçen sezon boyunca kriz ve kaosun eksik olmadığı sarı-kırmızılı kulüp, yeni başkanı Dursun Özbek'le huzura kavuştu ve yeni hocası Okan Buruk önderliğinde taraftarıyla bütünleşti.Seçim sürecinde projeleri kadar birlik-beraberlik vurgusuna önem yapan Özbek, camiada özlenen barışı sağladı. Küskün eski başkan Adnan Polat, 11 yıl sonra Florya'yı ziyaret edip Aslantepe'ye maç izlemeye geldi.Yönetim verdiği sözleri tuttu. Galatasaray Adası 33 günde üyelerin hizmetine sokuldu.Yıldızlarla dolu bir kadro kurulunca taraftar da gerekeni yaptı vesatıldı. Nef Stadyumu artık her maç kapalı gişe.Fatih Terim sonrası Torrent'i kabullenmeyen taraftarlar, Okan Buruk ismi altında birleşti.Yeni transferler takıma uyum sağladıkça başarılı sonuçlar gelmeye başladı. İlk 7 hafta dikkate alındığında Galatasaray topladığı 16 puanla son 5 senenin en iyi performansını gösterdi.Sarı-kırmızılı takım puan cetvelinde tamKonyaspor karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray taraftarının karşısına çıkan yeni transfer Mauro İcardi, 28 dakika görev yaptığı maçta 1 isabetli şut attı. Konyaspor'da Calvo'nun topu kendi ağlarına gönderdiği pozisyonun içinde olan Arjantinli yıldız, mücadelenin ardından Galatasaray'ın başarısı için çok çalışacağı sözünü vererek, forma için sonuna kadar savaşacağını ifade etti.Konya maçında yaptığı ortayla galibiyeti getiren isim olan Leo Dubois ile milli arada hocası Okan Buruk özel olarak ilgilenecek.İlk 7 haftanın tamamında oynayan Van Aanholt, Konya maçında kredisini tüketti. Lyon kariyerinde sol bek oynadığı maçlar olan Dubois milli arada bu bölgeye monte edilecek. Adana Demir deplasmanında Muslera'nın önündeki savunma dörtlüsünü Boey- Nelsson-Abdülkerim-Dubois oluşturacak.Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt, Konyaspor maçının ardından takıma verilen 3 günlük izni fırsat bilerek tatile çıktı. Hollandalı oyuncu, ailesiyle birlikte uçaktan fotoğraf paylaşarak Maldivler'e gittiğini duyurdu.Milli takımlara 14 oyuncu (Kerem, Yunus, Berkan, Kazımcan, Emin Bayram, Hamza Akman, Muslera, Torreira, Nelsson, Ross, Mertens, Seferovic, Rashica ve Yusuf Demir) gönderecek olan Galatasaray, 3 gün izinli. Salı akşamı Florya'da yeniden toplanacak sarı-kırmızılılar, milli arada boş durmayacak ve hafta sonu İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak