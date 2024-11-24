İbrahim başkan bizi şok ediyor!

G.SARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk, Bodrum'da açtı ağzını yumdu gözünü. Öztürk'ün satır başları şöyle:İbrahim Başkan (Hacıosmanoğlu) bizi şok ediyor, federasyon bizi şok ediyor, inanamıyorum.İki kere konuştu... Önce Okan Hoca ile ilgili... Mourinho'nun bizim Türklüğümüzü aşağılamak dahil yapmadığı kalmadı, bir tane laf yok! Okan Hoca'ya hemen laf yetiştirildi.F.Bahçe, 3 yöneticisinin ardından aynı kanala gidiyor, aynı şeyi söylüyor. Nedir bu anlamakta zorlanıyorum. Allah hepimizin sonunu hayır etsin.Diğer federasyondan şikâyet ettik, daha burası yeni başladı, rakibimiz ne diyorsa, 3 gün sonra aynı kanalda aynı şeyi söylüyorlar.Mourinho'ya bir tane lafınız yok mu.. Adam bizi küçük düşüren şeyler yapıyor. 1 maç ceza ile savuşturuluyor. Artık ne taktik ne teknik kaldı.. Yazıktır, günahtır!Değil Osimhen, bundan sonra üçüncü sınıf bir oyuncu bile gelmez Türkiye'ye.Kayseri'de bir maç oynanıyor. (Kayseri-F.Bahçe maçı) Bir penaltı var, akıllara ziyan! Hakem hata yapabilir, bu normal, dön bir VAR'a git. Kostic, adamın ayağına basıyor, 4. dakikada, bu herkesin ayarını bozuyor. Bütün ayar bozuluyor, bari VAR'a git...