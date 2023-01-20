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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Icardi aşık oldu!

MEHMET ÖZCAN
Icardi aşık oldu!

İstanbul’da yeni bir düzen kuran ve çalkantılı dönemlerini geride bırakan 29 yaşındaki oyuncu, kariyerine Türkiye’de devam etmek istiyor. Yönetim, Fransız kulübünün bonservis bedeli belirlemesini bekliyor.

Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro İcardi, 5 gol-4 asistlik performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle taraftarın kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi, İcardi ile devam etmeyi çok istiyor ve PSG ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, pazarlıklarda en önemli kozu İcardi olacak. Yıldız oyuncunun, G.Saray'da çok mutlu olduğu ve PSG tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine G.Saray'ı "Kendimi en rahat hissettiğim kulüp" olarak tanımlayan İcardi, sarı-kırmızılı taraftarın kendisine gösterdiği sevgiden çok etkilendi. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen deneyimli futbolcu, ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. PSG cephesinin isteyeceği bonservis bedeline göre sarı-kırmızılı yönetim de karşı teklif verip pazarlıkları başlatacak.

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Icardi aşık oldu!
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