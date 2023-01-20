Icardi aşık oldu!

Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro İcardi, 5 gol-4 asistlik performansıyla fark yarattı.Galatasaray cephesi, İcardi ile devam etmeyi çok istiyor ve PSG ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, pazarlıklarda en önemli kozu İcardi olacak. Yıldız oyuncunun, G.Saray'da çok mutlu olduğu ve PSG tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine G.Saray'ıolarak tanımlayan İcardi, sarı-kırmızılı taraftarın kendisine gösterdiği sevgiden çok etkilendi. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen deneyimli futbolcu, ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor.