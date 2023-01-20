Icardi aşık oldu!

İstanbul’da yeni bir düzen kuran ve çalkantılı dönemlerini geride bırakan 29 yaşındaki oyuncu, kariyerine Türkiye’de devam etmek istiyor. Yönetim, Fransız kulübünün bonservis bedeli belirlemesini bekliyor.
Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro İcardi, 5 gol-4 asistlik performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş veFenerbahçe'ye attığı gollerle taraftarınkalbine giren Arjantinli forvetin kiralıksözleşmesi sezon sonunda bitiyorve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi, İcardi ile devam etmeyi çok istiyor ve PSG ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, pazarlıklarda en önemli kozu İcardi olacak. Yıldız oyuncunun, G.Saray'da çok mutlu olduğu ve PSG tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine G.Saray'ı "Kendimi en rahat hissettiğimkulüp" olarak tanımlayan İcardi, sarı-kırmızılı taraftarın kendisine gösterdiği sevgiden çok etkilendi. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen deneyimli futbolcu, ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. PSG cephesininisteyeceği bonservis bedeline göresarı-kırmızılı yönetim de karşı teklifverip pazarlıkları başlatacak.