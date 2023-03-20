İcardi asistlerimi yiyor!

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.Saha içinde İcardi ile oynadığım zaman çok rahat ediyorum. Ben topu aldığım zaman savunma arkasına koşuyor, o aldığı zaman ben koşuyorum.O biraz benim asistlerimi yiyor ama olsun (gülerek)!Güzel bir takım ortamımız var ve bu da bizi rahatlatıyor. Herkes birbiri için savaşıyor, mücadele ediyor. Bu da şampiyonluk için en büyük noktalardan biri.Takımdaki herkes ile çok iyi anlaşıyorum amaAz oynadığı için küsecek biri değil.Zaniolo, çok büyük bir transfer. Bizim için de büyük bir fırsat.Herkes kendi sınırlarını zorlamak ve çok çalışmak zorunda.Saha içinde 10 tane hata yapsam bile asla kendimi geri plana çekmem.O yüzden hata yapmaktan asla korkmuyorum diyebilirim ve elimden geleni yansıtmaya çalışıyorum.Yaşanan büyük deprem hepimizi etkiledi. Ben de bir şeyler yapmak istedim. İnsanların acılarına ortak olmak ve destek verebilmek için oraya gittim.Trabzonspor maçında inanılmaz bir galibiyet aldık ama sabaha acı bir şekilde uyandık. Christian Atsu, Adekugbe'nin çok yakın arkadaşı. Onlar da müthiş bir sevinçle galibiyeti kutladılar. Ertesi gün arkadaşını kaybetti. Tabii ki herkes tuttuğu takımın şampiyon olmasını ister. Ama hayat sadece futboldan ibaret değil.Katar'da olsaydık çok büyük başarılar elde edebilecek bir milli takım jenerasyonuna sahibiz, olmadı. Dünya Kupası'nda en son 2002'de yer aldık. Biraz uzak bir hayal gibi gözükmeye başladı. Ama bence bundan sonraki jenerasyona baktığım zaman bizler ya da bizden sonrası için gerçekten büyük başarılar elde edebilecek bir takıma sahibiz. Şimdi Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacağız.