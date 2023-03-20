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Giriş Tarihi: 20.3.2023

İcardi asistlerimi yiyor!

İcardi asistlerimi yiyor!

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, birlikte oynarken rahat ettiğini söylediği Arjantinli santrfora esprili bir mesaj gönderdi

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesine yaptığı ziyaretten takımın durumuna kadar birçok konuya değinen 24 yaşındaki futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Saha içinde İcardi ile oynadığım zaman çok rahat ediyorum. Ben topu aldığım zaman savunma arkasına koşuyor, o aldığı zaman ben koşuyorum. Birbirimizin ne yapacağını bu süreçte çok iyi anladık, kimyamız, uyumumuz çok fazla. O biraz benim asistlerimi yiyor ama olsun (gülerek)! Aramızda çok güzel bir uyum var.
Güzel bir takım ortamımız var ve bu da bizi rahatlatıyor. Herkes birbiri için savaşıyor, mücadele ediyor. Bu da şampiyonluk için en büyük noktalardan biri.
Takımdaki herkes ile çok iyi anlaşıyorum ama Gomis ile abi-kardeş gibiyiz. Az oynadığı için küsecek biri değil. Tam tersine takımı birleştiriyor.

ZANİOLO BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

Zaniolo, çok büyük bir transfer. Bizim için de büyük bir fırsat. Şu an hepimiz için rekabet ortamı oluştu ve bu da şampiyonluk için önemli ve değerli. Herkes kendi sınırlarını zorlamak ve çok çalışmak zorunda.
Saha içinde 10 tane hata yapsam bile asla kendimi geri plana çekmem. Daha fazlasını sahada deneyen bir oyun stiline sahibim. O yüzden hata yapmaktan asla korkmuyorum diyebilirim ve elimden geleni yansıtmaya çalışıyorum.

HAYAT FUTBOLDAN İBARET DEĞİL

Yaşanan büyük deprem hepimizi etkiledi. Ben de bir şeyler yapmak istedim. İnsanların acılarına ortak olmak ve destek verebilmek için oraya gittim.
Trabzonspor maçında inanılmaz bir galibiyet aldık ama sabaha acı bir şekilde uyandık. Christian Atsu, Adekugbe'nin çok yakın arkadaşı. Onlar da müthiş bir sevinçle galibiyeti kutladılar. Ertesi gün arkadaşını kaybetti. Tabii ki herkes tuttuğu takımın şampiyon olmasını ister. Ama hayat sadece futboldan ibaret değil.

DÜNYA KUPASI UZAK BİR HAYAL GİBİ

Katar'da olsaydık çok büyük başarılar elde edebilecek bir milli takım jenerasyonuna sahibiz, olmadı. Dünya Kupası'nda en son 2002'de yer aldık. Biraz uzak bir hayal gibi gözükmeye başladı. Ama bence bundan sonraki jenerasyona baktığım zaman bizler ya da bizden sonrası için gerçekten büyük başarılar elde edebilecek bir takıma sahibiz. Şimdi Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacağız.

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İcardi asistlerimi yiyor!
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