Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İcardi ateşi yandı!
Giriş Tarihi: 10.5.2023

İcardi ateşi yandı!

MEHMET ÖZCAN
İcardi ateşi yandı!

PSG ile 1 sezon kontratı kalan Tangocu’yla yola devam etmek için temsilcisi Elio Letterio Pino, İstanbul’a çağrıldı. Ortak nokta bulunduktan sonra rota Paris olacak

Zirveye kurulan ve kimseyi yanına yaklaştırmayan sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro İcardi'nin tapusunu almak üzere net adımlar atılmaya başlandı. Arjantinli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG, gelecek sezon İcardi'yi takımda düşünmüyor. 30 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da kalmak istediğini sarı-kırmızılı yönetime iletirken piyasa değeri 18 milyon Euro olarak görülen golcünün temsilcisi Elio Letterio Pino, İstanbul'a gelerek ilk ateşi yaktı. G.Saray cephesi, oyuncunun yeni anlaşma için mali şartlarını masaya yatırırken sonrasında ise adres Paris olacak. Yönetim, haziran ayına kadar Fransız kulübü ile el sıkışarak yeni sezon öncesinde büyük bir soru işaretini de ortadan kaldırmanın peşinde. Öte yandan İtalyan takımları da İcardi'nin peşinde... Milan'ın adı sık sık Tangocu ile anılırken İtalyan basınına göre daha önce İnter forması giyen oyuncu, şampiyonluk yarışı dışındaki bir Serie A ekibinde oynamak istemiyor.




SON 5 YILIN EN İYİSİ
Başakşehır karşısında galibiyeti getiren penaltıyı atan Mauro İcardi sarı-kırmızılı formayla ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı. İcardi son 5 sezon dikkate alındığında Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Onyekuru son şampiyonluğun yaşandığı 2018-19 sezonunda 14 gol atmıştı. Sonraki sezonlarda Falcao 10, Diagne 9 ve Kerem Aktürkoğlu 10 golle ligi tamamladı. İcardi henüz 4 maçı daha olmasına rağmen 15 gole ulaştı.

'HAVA'SINI BULDU
Süper Lig'in en az gol yiyen (26) takımı olan Galatasaray, 13 maçta kalesini kapadı. Başakşehir maçında Muslera eski formuna kavuştu, Nelsson- Abdülkerim ikilisi hatasız oynadı. Muslera'nın önündeki savunma dörtlüsü, Başakşehir karşısında rakipleriyle girdiği 30 hava topu mücadelesinin tamamını kazandı.

HER YERDE TORREİRA
BAŞAKŞEHIR maçında sahada basmadık yer bırakmayan Torreira, 13.3 km ile karşılaşmanın en çok koşan ismi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı paylaşımla sahanın her yerine Uruguaylı oyuncunun fotoğrafını koyarak futbolcuyu onurlandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
İBB'de terör sevici personel skandalı ortaya çıktı: "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez" Vatansever çalışanlara akılalmaz mobbing
Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük şok! Havadan görüntülendi...
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
Gerçek ve sahte kahraman
ARKADAŞINA GÖNDER
İcardi ateşi yandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA