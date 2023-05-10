İcardi ateşi yandı!

Zirveye kurulan ve kimseyi yanına yaklaştırmayan sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro İcardi'nin tapusunu almak üzere net adımlar atılmaya başlandı. Arjantinli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG, gelecek sezon İcardi'yi takımda düşünmüyor. 30 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da kalmak istediğini sarı-kırmızılı yönetime iletirkenG.Saray cephesi, oyuncunun yeni anlaşma için mali şartlarını masaya yatırırken sonrasında ise adres Paris olacak.Öte yandan İtalyan takımları da İcardi'nin peşinde...Başakşehır karşısında galibiyeti getiren penaltıyı atan Mauro İcardi sarı-kırmızılı formayla ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı. İcardi son 5 sezon dikkate alındığında Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Onyekuru son şampiyonluğun yaşandığı 2018-19 sezonunda 14 gol atmıştı. Sonraki sezonlardaİcardi henüz 4 maçı daha olmasına rağmen 15 gole ulaştı.Süper Lig'in en az gol yiyen (26) takımı olan Galatasaray, 13 maçta kalesini kapadı. Başakşehir maçında Muslera eski formuna kavuştu, Nelsson- Abdülkerim ikilisi hatasız oynadı. Muslera'nın önündekiBAŞAKŞEHIR maçında sahada basmadık yer bırakmayan Torreira, 13.3 km ile karşılaşmanın en çok koşan ismi oldu.