İcardi ateşi yandı!

PSG ile 1 sezon kontratı kalan Tangocu’yla yola devam etmek için temsilcisi Elio Letterio Pino, İstanbul’a çağrıldı. Ortak nokta bulunduktan sonra rota Paris olacak
Zirveye kurulan ve kimseyi yanına yaklaştırmayan sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro İcardi'nin tapusunu almak üzere net adımlar atılmaya başlandı. Arjantinli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG, gelecek sezon İcardi'yi takımda düşünmüyor. 30 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da kalmak istediğini sarı-kırmızılı yönetime iletirken piyasa değeri 18 milyon Euro olarakgörülen golcünün temsilcisiElio Letterio Pino, İstanbul'a gelerekilk ateşi yaktı. G.Saray cephesi, oyuncunun yeni anlaşma için mali şartlarını masaya yatırırken sonrasında ise adres Paris olacak. Yönetim, haziran ayına kadarFransız kulübü ile el sıkışarakyeni sezon öncesinde büyük birsoru işaretini de ortadankaldırmanın peşinde. Öte yandan İtalyan takımları da İcardi'nin peşinde... Milan'ın adı sık sık Tangocuile anılırken İtalyan basınınagöre daha önce İnter formasıgiyen oyuncu, şampiyonlukyarışı dışındaki bir Serie Aekibinde oynamak istemiyor.
SON 5 YILIN EN İYİSİ
Başakşehır karşısında galibiyeti getiren penaltıyı atan Mauro İcardi sarı-kırmızılı formayla ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı. İcardi son 5 sezon dikkate alındığında Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Onyekuru son şampiyonluğun yaşandığı 2018-19 sezonunda 14 gol atmıştı. Sonraki sezonlarda Falcao10, Diagne 9 ve KeremAktürkoğlu 10 golleligi tamamladı. İcardi henüz 4 maçı daha olmasına rağmen 15 gole ulaştı.
'HAVA'SINI BULDU
Süper Lig'in en az gol yiyen (26) takımı olan Galatasaray, 13 maçta kalesini kapadı. Başakşehir maçında Muslera eski formuna kavuştu, Nelsson- Abdülkerim ikilisi hatasız oynadı. Muslera'nın önündeki savunma dörtlüsü, Başakşehir karşısındarakipleriyle girdiği 30 hava topu mücadelesinintamamını kazandı.
HER YERDE TORREİRA
BAŞAKŞEHIR maçında sahada basmadık yer bırakmayan Torreira, 13.3 km ile karşılaşmanın en çok koşan ismi oldu. Sarı-kırmızılıkulüp, yaptığı paylaşımlasahanınher yerineUruguaylı oyuncununfotoğrafınıkoyarak futbolcuyuonurlandırdı.