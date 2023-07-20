İcardi beklemede

Galatasaray taraftarı; Mauro İcardi'yi bekliyor, Arjantinli futbolcu ise çocuklarının annesi Wanda Nara'dan gelecek sağlık kontrollerinin sonucunu... Nara'nın omurilikle ilgilitest sonuçları yarın belli olacak. İcardi'nin geliş tarihi de çıkacak sonuca göre netlik kazanacak. Teknik direktör Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada golcü futbolcunun Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesine yetişemeyeceğini belirtmişti. O nedenle 25Temmuz'da Zalgiris Vilnius'laoynanacak maç için UEFA'yabildirilecek kadroya İcardieklenmeyecek. Tur geçilirse 30 yaşındaki yıldıza yer verilecek.
ÖNCE SAĞLIK
Sarı-kırmızılı kulübün 2. Başkanı Metin Öztürk, İcardi transferi için Erden Timur'un büyük bir gayretle çalıştığını belirtip, "Ama önce sağlığa odaklanmalıyız. İnşallah eşi sağlığına kavuşur ve sonrasında yine futbolu konuşuruz" dedi. Öztürk, Süper Lig fikstürünü ise "Hedefimiz 19 takımın 19'unu dayenerek şampiyon olmak" yorumunu yaptı.