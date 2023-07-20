Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İcardi beklemede
Giriş Tarihi: 20.7.2023

İcardi beklemede

İcardi beklemede
Galatasaray taraftarı; Mauro İcardi'yi bekliyor, Arjantinli futbolcu ise çocuklarının annesi Wanda Nara'dan gelecek sağlık kontrollerinin sonucunu... Nara'nın omurilikle ilgili test sonuçları yarın belli olacak. İcardi'nin geliş tarihi de çıkacak sonuca göre netlik kazanacak. Teknik direktör Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada golcü futbolcunun Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesine yetişemeyeceğini belirtmişti. O nedenle 25 Temmuz'da Zalgiris Vilnius'la oynanacak maç için UEFA'ya bildirilecek kadroya İcardi eklenmeyecek. Tur geçilirse 30 yaşındaki yıldıza yer verilecek.

ÖNCE SAĞLIK
Sarı-kırmızılı kulübün 2. Başkanı Metin Öztürk, İcardi transferi için Erden Timur'un büyük bir gayretle çalıştığını belirtip, "Ama önce sağlığa odaklanmalıyız. İnşallah eşi sağlığına kavuşur ve sonrasında yine futbolu konuşuruz" dedi. Öztürk, Süper Lig fikstürünü ise "Hedefimiz 19 takımın 19'unu da yenerek şampiyon olmak" yorumunu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nun darbe toplantısının ardından CHP'de hareketlilik! Kılıçdaroğlu MYK'yı olağanüstü topladı
İYİ Parti'de derin kriz! Ethem Baykal'dan şok paylaşımlar: Dikkat çeken FETÖ vurgusu...
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki LGBT sapkınlığı tepki çekmişti: Ahlaksız sergiye soruşturma
Bakanlar BAE ile imzalanan tarihi anlaşmayı değerlendirdi: Zirve yaptı
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına yeni isim
Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti
SON DAKİKA | Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
İcardi beklemede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA