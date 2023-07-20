İcardi beklemede

Galatasaray taraftarı; Mauro İcardi'yi bekliyor, Arjantinli futbolcu ise çocuklarının annesi Wanda Nara'dan gelecek sağlık kontrollerinin sonucunu...İcardi'nin geliş tarihi de çıkacak sonuca göre netlik kazanacak. Teknik direktör Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada golcü futbolcunun Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesine yetişemeyeceğini belirtmişti.Tur geçilirse 30 yaşındaki yıldıza yer verilecek.Sarı-kırmızılı kulübün 2. Başkanı Metin Öztürk, İcardi transferi için Erden Timur'un büyük bir gayretle çalıştığını belirtip, "Ama önce sağlığa odaklanmalıyız. İnşallah eşi sağlığına kavuşur ve sonrasında yine futbolu konuşuruz" dedi. Öztürk, Süper Lig fikstürünü iseyorumunu yaptı.