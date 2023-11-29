Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İcardi bilendi!
Giriş Tarihi: 29.11.2023

İcardi bilendi!

İcardi bilendi!

ManU’yu kendi sahasında avlayan Arjantinli yıldız, bu kez taraftarı önünde gol sevinci yaşamak istiyor

Sarı-kırmızılılar bugün kazanıp, Bayern Münih'in de Kopenhag'ı mağlup etmesine odaklandı. Gruptan çıkmak için oynanacak kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına Bayern Münih maçını örnek gösterdi ve bu iki karşılaşmadaki futbolu istediğini iletti. Sarıkırmızılı takımın hücum hattında Zaha-Mertens (Ziyech)-Kerem üçlüsü ve en uçta da İcardi ile sahada olması bekleniyor. Bayern ile oynanan ilk maçta ağları sarsan ancak ikinci müsabakada fırsatları kaçıran Arjantinli yıldız, Alanya müsabakasındaki golü ile kendine gelirken İngiliz ekibine de iyice bilendi.
istatistikler

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da 22 kez İngiliz takımları ile eşleşirken 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.
İngiliz takımları ile iç sahada oynanan 10 maçta 3 galibiyet-3 yenilgi ve 4 beraberlik var.
Türk takımlarına 19 kez rakip olan Manchester United, 9 defa gülen taraf oldu.
G.Saray, Avrupa'da 313. mücadelesine çıkıyor. Aslan daha önce 112 maçı kazanıp 117 yenilgi ve 83 beraberlik elde etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hamas'tan Elon Musk'a Gazze çağrısı
Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu’nun açtığı Büyükdere Atatürk Fidanlığına vatandaş giremiyor
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Antonio Guterres ile görüştü: İsrail uluslararası hukuk önünde hesap vermeli
Başkan Erdoğan ve ailesinden asılsız paylaşımlara suç duyurusu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Denizbank'tan 'gizli fon' açıklaması: Olaylar yaklaşık bir yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan'a kadar şikayet olmadı
Türk futbolunda şok! Bursaspor Başkanı Recep Günay açıladı...
Elon Musk kimin yüzü?
ARKADAŞINA GÖNDER
İcardi bilendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA