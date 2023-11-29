İcardi bilendi!

Sarı-kırmızılılar bugün kazanıp, Bayern Münih'in de Kopenhag'ı mağlup etmesine odaklandı. Gruptan çıkmak için oynanacak kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına Bayern Münih maçını örnek gösterdi ve bu iki karşılaşmadaki futbolu istediğini iletti. Sarıkırmızılı takımın hücum hattındaüçlüsü ve en uçta da İcardi ile sahada olması bekleniyor.istatistiklerSarı-kırmızılılar, Avrupa'da 22 kez İngiliz takımları ile eşleşirken 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.İngiliz takımları ile iç sahada oynanan 10 maçta 3 galibiyet-3 yenilgi ve 4 beraberlik var.Türk takımlarına 19 kez rakip olan Manchester United, 9 defa gülen taraf oldu.G.Saray, Avrupa'da 313. mücadelesine çıkıyor. Aslan daha önce 112 maçı kazanıp 117 yenilgi ve 83 beraberlik elde etti.