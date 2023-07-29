İcardi çılgınlığı

G.Saray, sonunda dünyaca ünlü yıldızına kavuştu… Dün sabah saatlerinde Arjantin'den G.Saray'ın gönderdiği özel uçakla yola çıkan Mauro İcardi-Wanda Nara çifti ve çocukları 15 saati aşan bir yolculuk sonrasında İstanbul'a ulaştı.Geçen sezon Süper Lig'de 24 maçta 22 gol atıp 7 kez de asist yapan oyuncu içinEşi Wanda Nara ve çocuklarıyla İstanbul'a gelen İcardi, havalimanında sarı-kırmızılı taraftarları görünce büyük sevinç yaşadı. Arjantinli yıldız, sevgi gösterilerine ellerini sallayarak karşılık verirken, talepler üzerine taraftarlara üçlü çektirdi.ikinci dönemi için dün gece İstanbul'a gelen Mauro İcardi, duygularını şöyle anlattı: "Geçen sezonki gibi bu sezon da çok eğleneceğiz diye ümit ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu yine göstermemiz gerekiyor. Maç maç gitmek gerekiyor, geçen hafta başladık. Yine aynı şekilde şampiyonluğa ulaşacağız.G.SARAY, en uzun menzil uçan ve değeri 50 milyon dolar olan jeti İcardi için kiraladı. Sarı-kırmızılı kulübün, kiralama bedeli olarak 180 bin dolar ödediği öğrenildiMauro İcardi ile birlikte Angelino, Bakambu ve Halil Dervişoğlu taraftarın önüne çıkacak. 52 bin kişilik Rams Park'ta tarihi günlerden biri yaşanacakampiyonluğa ulaşan kadroyu elinde tutan ve takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi planları nedeniyleiçin gelen teklifleri yeterli bulmayıp satmadı. Mauro İcardi büyük uğraşlar sonrası kadroya katılırken sol bekteki soru işaretleri Angelino transferi ile noktalandı.ile birlikte hücum hattı zenginleştirilirken Zaha'nın gelişi de takımın gücüne güç kattı. Yönetim yeni sezon öncesi taraftarı havaya sokmak için bir organizasyon düzenledi.Antrenmanı kombine sahipleri ücretsiz izleyecek. Biletler ise bugün satışa sunulacak.