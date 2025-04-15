İcardi dönmüyor!

Yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından sezonu kapatan ve rehabilitasyon sürecini Arjantin'de devam ettiren Mauro İcardi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalya'dan Interlive. it'in haberine göre; 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, gelelecek sezon Galatasaray'a veda etme kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun, ayrılığın gerçekleşmesi durumunda kızlarına daha yakın olabilmek için ülkesi Arjantin'e dönebileceği belirtildi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan İcardi, bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gol, 2 asist üretti.



SAHAYA İNDİ

Arjantin'de çalışmalarını sürdüren İcardi, dün bir paylaşım yaparak "Sahalara geri döndüm" dedi.