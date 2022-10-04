Icardi için seferberlik

Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara arasındaki inişli çıkışlı aşk hayatına Arjantin basınından şok bir haber damga vurdu! RedBoing'in haberine göre İcardi,Haberde İcardi'nin Arjantinli aktris China Suarez ile ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Wanda Nara ayrılma kararı aldı ancak ikili çocukları için bu kararı gözden geçirmekten yana tavır koydu. Sonrasında çiftin arası daha da açılırken yıldız oyuncu da özel hayatı nedeniyle futboldan iyice koptu.G.Saray yönetimi,açıklamasını yaptı. Bugün idmanaçıkacak olan İcardi ile özel olarak görüşelecekve moral destek verilecek...