İcardi harekâtı başlıyor

SABAH'IN düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na (UFEF) katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "PSG verirse İcardi'ninbonservisini almak isteriz" açıklamasını yapmıştı. Son 3 karşılaşmada 4 gole katkı sağlayarak (3 gol-1 asist) adeta patlama yapan 29 yaşındaki Arjantinli yıldız için harekete geçme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Dünya Kupası arasını fırsat bilecek. Kiralık yıldızınıntapusunu almak isteyen Galatasaraylıyetkililerinin, Fransız kulübündengörüşme talep ettiği ve birkaç gün içindebir toplantı gerçekleştirileceği öğrenildi. Sezon sonuna kadar geçici transfer ile kadroya katılan İcardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödüyor
NELSSON'A COŞKULU UĞURLAMA
KATAR'DAKİ Dünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı forması giyecek olan G.Saray'ın stoperi Nelsson'u, sarı-kırmızılı taraftarlar turnuvaya coşkuyla uğurladı. Danimarka'da takımın kamp yaptığı otelin önüne gelen Galatasaraylılar, başarılı savunmacı için tezahürat yaptı.
BURUK ARADI, IKNA OLDUM!
URUGUAY ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Lucas Torreira G.Saray'daki günlerini ESPN'e anlattı: "G.Saray'a transferimde Muslera yardımcı oldu. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un araması hoşuma gitti. Dünya Kupası için düzenli oynamalıydım. Bu yüzden G.Saray'a gittim."