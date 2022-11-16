İcardi harekâtı başlıyor

SABAH'IN düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na (UFEF) katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,açıklamasını yapmıştı. Son 3 karşılaşmada 4 gole katkı sağlayarak (3 gol-1 asist) adeta patlama yapan 29 yaşındaki Arjantinli yıldız için harekete geçme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Dünya Kupası arasını fırsat bilecek.Sezon sonuna kadar geçici transfer ile kadroya katılan İcardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödüyorDünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı forması giyecek olan G.Saray'ın stoperi Nelsson'u, sarı-kırmızılı taraftarlar turnuvaya coşkuyla uğurladı. Danimarka'da takımın kamp yaptığı otelin önüne gelen Galatasaraylılar, başarılı savunmacı için tezahürat yaptı.ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Lucas Torreira G.Saray'daki günlerini ESPN'e anlattı: "G.Saray'a transferimde Muslera yardımcı oldu. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un araması hoşuma gitti. Dünya Kupası için düzenli oynamalıydım. Bu yüzden G.Saray'a gittim."