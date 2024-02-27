İcardi hatırlamıyor

Geçen hafta Ankaragücü maçında tribünlere hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi'ye dün sabah 1 maç men cezası verildi.Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan Arjantinli golcü, Beşiktaş derbisinde sahada olacak."Hangi hukuka uydurdular.Onunla maça hazırlandık, bu durum bizi etkiledi. Psikolojik olarak geriye itti.Birçok oyuncu için bu tür görüntüler maçlardan çıkarılabilir.Tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11'de kullanmadığı Zaha için ise "Oyunun devamında kullandığımızda daha fazlasını bekliyoruz.yorumunu yaptı., aldığı 1 maçlık cezanın ardından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Arjantinli golcü, 12 milyonluk sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübün paylaştığı fotoğrafın kesilmemiş halini yayınlayıp,ifadesini kullandı.Buruk, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçı için ise "Çok coşkulu statları var. Beşiktaş son maçlarda kazandı, gol yemedi. Oyun olarak güvenli bir oyun seçiyor. Kazanmak için gideceğiz. Liderliğimizi sürdürmek için Beşiktaş'ı yenmeliyiz" yorumunu yaptı.ZİRVE yarışı için de iddialı konuşan tecrübeli hoca, "Son iki maçta en büyük sıkıntımız, kaptırdığımız toplar. Liderliği geri aldık. Prag maçında olduğu gibi buradan gol yedik. Çok yoğun bir fikstürden geçiyoruz.Son düzlüğe girdik. G.Saray'ın son düzlükteki gücünü biliyoruz. İnşallah bir kez daha şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.