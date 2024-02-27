İcardi hatırlamıyor

Geçen hafta Ankaragücü maçında tribünlere hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi'ye dün sabah 1 maç men cezası verildi. Bu karara sert tepki gösteren sarı-kırmızılı kulüp, hemen Tahkim Kurulu'na başvurdu. Acil koduyla toplanan Tahkim, kararı onadı.
Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan Arjantinli golcü, Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Konuyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kararın çok garip olduğunu ve dünyanın hiçbirinde böyle bir durum yaşanmadığını belirterek şunları söyledi:
SADECE FUTBOLUYLA ÖN PLANDA!
"Hangi hukuka uydurdular. Tedbirsiz sevk edildiği halde oynayamayacağı söylendi.
Onunla maça hazırlandık, bu durum bizi etkiledi. Psikolojik olarak geriye itti. İcardi, ne yaptığını hatırlamıyor.
Birçok oyuncu için bu tür görüntüler maçlardan çıkarılabilir. İcardi daha önce Türkiye'de bu tür şeylerin içinde hiç olmadı. Sadece futboluyla ön plana çıkıyor."
Tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11'de kullanmadığı Zaha için ise "Oyunun devamında kullandığımızda daha fazlasını bekliyoruz. Zaha beklentilerimi karşılayamıyor"
yorumunu yaptı.
ARJANTINLI YILDIZDAN F.BAHÇE'YE AĞIR GÖNDERME
İcardi
, aldığı 1 maçlık cezanın ardından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Arjantinli golcü, 12 milyonluk sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübün paylaştığı fotoğrafın kesilmemiş halini yayınlayıp, "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. İşte şampiyonluk fotoğrafı"
ifadesini kullandı.
BEŞİKTAŞ'A KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ
Buruk, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçı için ise "Çok coşkulu statları var. Beşiktaş son maçlarda kazandı, gol yemedi. Oyun olarak güvenli bir oyun seçiyor. Kazanmak için gideceğiz. Liderliğimizi sürdürmek için Beşiktaş'ı yenmeliyiz" yorumunu yaptı.
SON DÜZLÜKTE ŞAMPİYONLUK BİZİM
ZİRVE yarışı için de iddialı konuşan tecrübeli hoca, "Son iki maçta en büyük sıkıntımız, kaptırdığımız toplar. Liderliği geri aldık. Prag maçında olduğu gibi buradan gol yedik. Çok yoğun bir fikstürden geçiyoruz. İç saha performansımız müthiş. Taraftarımızla çok güçlü oynuyoruz.
Son düzlüğe girdik. G.Saray'ın son düzlükteki gücünü biliyoruz. İnşallah bir kez daha şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.