İcardi için süre veremem!

alatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro İcardi'nin sözleşme imzalama tarihinin netleşmediğini söyledi. Kulüp televizyonuna konuşan deneyimli çalıştırıcı, "İcardi ile mukavele yapılması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı. Sonuçların ardından ne olacağını göreceğiz." dedi. Milot Rashica'nın transferine de değinen Buruk,Çözüm olursa kadroya katmak istiyoruz. 1-2 bölge için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.OKAN BURUK, Barış Alper Yılmaz'ın formayı kazanmak adına büyük çaba harcadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Üstüne koyarak gidiyor. Performansından memnunum. Hücum bölgesinde çok az oyuncumuz var. Halil Dervişoğlu yeni katıldı. İdmanlarda forvette Barış üzerinden çalışmalar yaptık, bize çok iyi cevap verdi."Temmuz'da Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacaklarını hatırlatan G.Saray'ın hocası, "Ancak transferin daha başı. Pazarda fiyatlar yüksek. Suudi Arabistan etkisi yaşanıyor. Türkiye'de yayın gelirleri düştü. Başkan, yönetim ve Erden Bey muhteşem bir şekilde çalışıyorlar. Transfer yapmak kolay değil" dedi.OKAN Buruk, Devler Ligi ön elemesinde Zalgiris eşleşmesiyle ilgili ise şu yorumu yaptı: "Onların maçını seyretme şansım oldu. Bizim kalitemizde bir takım değil ama bu bir eleme maçı. Herkes yüzde 100'ünü verecek. Sentetik bir sahada oynayacağız. Bizim için değişik olacak. Bunun için hazırlıklarımızı yapacağız. Hiçbir maç kolay değil. Litvanya'da mutlaka kazanmalıyız."