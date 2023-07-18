İcardi için tarih yok!

Mauro İcardi'nin gelişinin ağustos ayını bulabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar,eşi Wanda Nara'nın geçirdiği hastalık ertelemeye sebep oldu. Arjantin basınına göre yıldız futbolcu,Bu arada Okan Buruk, "İcardi ile mesajlaşıyoruz ama direkt olarak bir süreç veremiyoruz.Galatasaray'a kafası rahat bir şekilde gelmesini istiyoruz" diye konuştu.İCARDI, eşi Wanda Nara ile birlikte dün sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaşırken, Arjantinli yıldızınişlemeli şapkası dikkat çekti. Nara ise hastalığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum."