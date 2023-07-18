İcardi için tarih yok!

Tangocu yıldız, eşinin test sonuçlarına odaklandı. Arjantin basınına göre ise olası bir olumsuz rapor halinde İcardi, eşi Wanda Nara’nın tedavi sürecini İstanbul’da geçirmek istiyor. Ama geliş tarihi belirsiz
Mauro İcardi'nin gelişinin ağustos ayını bulabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu büyük bir şovlaİstanbul'a getirmeyi planlarken eşi Wanda Nara'nın geçirdiği hastalık ertelemeye sebep oldu. Arjantin basınına göre yıldız futbolcu, Türkiye'deki sağlık sistemineçok güvendiği için tedavisürecinin uzun bir dönemikapsaması halinde eşiniİstanbul'a getirerek buradatedavisini yaptırmak istiyor. Bu arada Okan Buruk, "İcardi ile mesajlaşıyoruz ama direkt olarak bir süreç veremiyoruz. Bizim için aileçok önemli. En kısa süredesorunlarını çözüp burayagelmesini isteriz amaaile her şeyden önemli. Galatasaray'a kafası rahat bir şekilde gelmesini istiyoruz" diye konuştu.
Nara: Evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum
İCARDI, eşi Wanda Nara ile birlikte dün sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaşırken, Arjantinli yıldızın 'aslan' işlemeli şapkası dikkat çekti. Nara ise hastalığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Rutin sağlık testlerimi yaptırırkenbazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum."