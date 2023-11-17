İcardi ile yakında evleneceğiz

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, İtalya'da yayınlanan Gente dergisinde bir röportaj verdi. Hayatındaki gelişmeleri ve hastalığını anlatan Nara, "Mauro bana evlenme teklif etti.Arjantin'de mi evleniriz, şu anda fikrim yok. Eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak Arjantin'de olacağını varsayıyorum" dedi. Hastalığı döneminde İcardi'nin kendisiyle çok ilgilendiğini de vurgulayan Nara şu ifadeleri kullandı: "Klinikten döndüğümde ve hastalığımı öğrendiğimde dört gün boyunca odamda kilitli kaldım, dışarı çıkamadım.Benimle ilgilendi, beni korudu ve aynı zamanda bana doktora kadar eşlik ederken çocukların günlük rutiniyle de ilgilendi. Beni en çok destekleyen kişi oydu ve hâlâ da öyle.bana 'İlaçlarını almayı unutma' mesajı gönderirdi. Bu da Mauro'nun kim olduğunun en açık örneği."