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Giriş Tarihi: 17.11.2023

İcardi ile yakında evleneceğiz

İcardi ile yakında evleneceğiz

İtalya’da bir dergiye konuşan Wanda Nara, hayat arkadaşı İcardi’nin evlilik teklifi yaptığını ve düğünün Arjantin’de planlandığını söyledi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, İtalya'da yayınlanan Gente dergisinde bir röportaj verdi. Hayatındaki gelişmeleri ve hastalığını anlatan Nara, "Mauro bana evlenme teklif etti. Birlikte geçirdiğimiz yılların ardından! 27 Mayıs 2014'te birbirimize sonsuz aşk sözü vermiştik. Bu çok yeni, henüz hiçbir şeyi planlamadık. Ancak, teklifi almak güzeldi. Arjantin'de mi evleniriz, şu anda fikrim yok. Eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak Arjantin'de olacağını varsayıyorum" dedi. Hastalığı döneminde İcardi'nin kendisiyle çok ilgilendiğini de vurgulayan Nara şu ifadeleri kullandı: "Klinikten döndüğümde ve hastalığımı öğrendiğimde dört gün boyunca odamda kilitli kaldım, dışarı çıkamadım. Sadece Mauro bana yemek getirmek için içeri girdi. Benimle ilgilendi, beni korudu ve aynı zamanda bana doktora kadar eşlik ederken çocukların günlük rutiniyle de ilgilendi. Beni en çok destekleyen kişi oydu ve hâlâ da öyle. Bir antrenman seansının ortasında çalar saati kurarak bana 'İlaçlarını almayı unutma' mesajı gönderirdi. Bu da Mauro'nun kim olduğunun en açık örneği."

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İcardi ile yakında evleneceğiz
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