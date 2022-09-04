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Giriş Tarihi: 4.9.2022

İcardi imzaya geliyor!

MEHMET ÖZCAN
İcardi imzaya geliyor!

Sarı-kırmızılılar, hem Arjantinli forvet hem de PSG ile anlaştı. 1 yıl kiralanacak 29 yaşındaki futbolcuya 3.5 milyon Euro maaş ödenecek. İcardi bu hafta içi İstanbul’a gelip imzayı atacak

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Mauro İcardi'nin transferinde amacına ulaştı… Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli forvet ve kulübü Paris Saint-Germain ile tüm görüşmeleri tamamladı. Eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın işleri nedeniyle Miami'de olan 29 yaşındaki oyuncunun, bu hafta içinde İstanbul'a gelerek bir yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

KALANINI PSG VERECEK
Kiralık olarak transfer edilecek tecrübeli futbolcunun 8 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyon Euro'sunu Galatasaray ödeyecek. Kalan kısmını PSG karşılayacak. Bu gelişmeler yaşanırken Başkan Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İTO bünyesinde görev alan Galatasaraylı meclis ve komite üyeleri ile buluştuğu kahvaltıda bu konuya temkinli yaklaştı. Özbek, "Galatasaray Başkanı olarak, Galatasaray'ın menfaatlerini korumak zorundayım."

'BİTİNCE ÖĞRENİRSİNİZ'
"Dolayısıyla İcardi sorusuna şu an vereceğim cevabın Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Bunu sorarken siz de biliyorsunuz, yine de sormaya devam ediyorsunuz. Aynı şekilde beklenmesi gerektiğini, transfer çalışmalarımızın devam ettiğini, bitince de herkesin öğreneceğini düşünüyorum" dedi.

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İcardi imzaya geliyor!
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