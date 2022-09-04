İcardi imzaya geliyor!

alatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Mauro İcardi'nin transferinde amacına ulaştı… Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli forvet ve kulübü Paris Saint-Germain ile tüm görüşmeleri tamamladı. Eşi ve menajeri olan29 yaşındaki oyuncunun, bu hafta içinde İstanbul'a gelerek bir yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.Kiralık olarak transfer edilecek tecrübeli futbolcunun 8 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyon Euro'sunu Galatasaray ödeyecek. Kalan kısmını PSG karşılayacak. Bu gelişmeler yaşanırken Başkan Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İTO bünyesinde görev alanÖzbek, "Galatasaray Başkanı olarak, Galatasaray'ın menfaatlerini korumak zorundayım.""Dolayısıyla İcardi sorusuna şu an vereceğim cevabın Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin.Aynı şekilde beklenmesi gerektiğini, transfer çalışmalarımızın devam ettiğini, bitince de herkesin öğreneceğini düşünüyorum" dedi.