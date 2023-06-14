İcardi para için Arabistan’a gitmez

G.Saray'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon ligde 22 gol atan ve taraftarın sevgilisi olan Mauro İcardi'nin bonservisiyle ilgili soruyu da cevaplayan Buruk, şu ifadeleri kullandı:İcardi kalacak mı, biz de merak ediyoruz. Önce kendi, sonra kulübü karar verecek. PSG satacak mı, ne kadar isteyecek.Yakın zamanda belli olur. İçimi rahatlatan, kulübümüzün İcardi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olması. İcardi burayı seviyor. Suudi Arabistan'dan teklif var deniyor. Ama İcardi için yaşayacağı yer önemli. Para için Arabistan'a gidecek biri değil. Kalmasını istiyoruz. Lige de hava getirdi.""Oğlum Ali Yiğit'in en sevdiği oyuncu İcardi. Sürekli beni arıyor, ne yaptınız diyor. Erden Bey ile gece 3'e kadar oturup, transferle ilgili konuştuk. Toplantıya girerken Ali Yiğit'i de aradık ama uyuyormuş. Sabah aradı, ne oldu, ilerleme var mı dedi, çok merak ediyor."kan Buruk, F.Bahçe'nin 18 yaşındaki yeteneği Arda Güler'le ilgili de görüş bildirdi. Arda'yı çok beğendiğini vurgulayan Buruk, "Çok büyük futbolcu olacak. O oynadığında insanların maça ilgisi artıyor.Hem taraftar hem medya o kadar bastırdı ki oynatılmaya mecbur kalındı" dedi. Arda'nın serbest oynatılması gerektiğini de aktaran 49 yaşındaki hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arda Güler'i herkes ister. Şutu var, pası var.