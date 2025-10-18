İcardi-Sane görev başına!

Süper Lig'in 9. haftasına 5 puan farkla zirvede giren G.Saray, Başakşehir karşısına iki kritik eksikle çıkıyor. Sarı-kırmızılı takımda cezalı Sanchez ve sakatlığı nedeniyle tedaviye alınan Singo dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, milli takımlarından yorgun dönen Osimhen ve Lemina'yı Bodo-Glimt maçını düşünerek dinlendirebilir. Milli arada antrenman kaçırmayan ve iyi çalışan Sane-İcardi ikilisinin Başakşehir maçında ilk 11'e dönmeleri bekleniyor.



TEK RAKİBİ KENDİSİ!

GALATASARAY son 3 sezonda ilk 8 haftada 7 galibiyet-1 beraberlik elde etti. Okan Buruk, 12'de 11'le başladığı geçen sezonu geçmeye çalışacak. Buruk döneminde sarı-kırmızılı takım ligde Başakşehir'le oynadığı 6 maçı da kazandı.