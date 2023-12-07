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Giriş Tarihi: 7.12.2023

İcardi satılamaz!

MEHMET ÖZCAN
İcardi satılamaz!

Yönetim, golcü futbolcunun başarılı performansı kadar yeni jenerasyon üzerindeki etkisini de dikkate alıyor. Bu nedenle tecrübeli ismi transferde kırmızı çizgisi olarak görüyor

29 Aralık'ta Riyad'daki TFF Süper Kupa maçında G.Saray'ın yıldızları, Suudi Arabistan piyasasına çıkacak. 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya gönderdiği Marcao'dan beri çift haneli rakamlara oyuncu satışı yapamayan G.Saray'ın, olası cazip tekliflere kapısı açık. Ancak yönetim, sadece bir oyuncu için kapıyı kapadı: Mauro İcardi. Yaz döneminde Al-Hilal ve Al Shabab'dan gelen astronomik tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımı seçen Tangocu'nun adı, bir süre önce de dünya devi Real Madrid'le anıldı. Arjantinli yıldızı satmayı düşünmeyen Galatasaraylı yetkililer, İcardi'nin yeni jenerasyon üzerindeki etkisini dikkate alıyor. Minik çocukların Galatasaray'ı seçmesinde 1 numaralı faktör haline gelen yıldız isim, saha içi performans kadar saha dışındaki varlığıyla da Cimbom'da 'satılamaz' konumuna geldi.



HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE
Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, Adana Demirspor'la zorlu bir maç oynayacaklarını ve kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtirken, Kopenhag karşılaşması için de şunları şöyledi: "Her şey bizim elimizde. Gruptan çıkmak istiyoruz, oraya da kazanmak için gideceğiz."

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İcardi satılamaz!
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