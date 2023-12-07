İcardi satılamaz!

Yönetim, golcü futbolcunun başarılı performansı kadar yeni jenerasyon üzerindeki etkisini de dikkate alıyor. Bu nedenle tecrübeli ismi transferde kırmızı çizgisi olarak görüyor
29 Aralık'ta Riyad'daki TFF Süper Kupa maçında G.Saray'ın yıldızları, Suudi Arabistan piyasasına çıkacak. 15 milyonEuro'ya Sevilla'ya gönderdiğiMarcao'dan beriçift haneli rakamlaraoyuncu satışı yapamayanG.Saray'ın, olasıcazip tekliflere kapısıaçık. Ancak yönetim, sadece bir oyuncu için kapıyı kapadı: Mauroİcardi. Yaz döneminde Al-Hilal ve Al Shabab'dan gelen astronomik tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımı seçen Tangocu'nun adı, bir süre önce de dünya devi Real Madrid'le anıldı. Arjantinli yıldızı satmayı düşünmeyen Galatasaraylı yetkililer, İcardi'nin yeni jenerasyon üzerindeki etkisini dikkate alıyor. Minikçocukların Galatasaray'ı seçmesinde1 numaralı faktör haline gelen yıldızisim, saha içi performans kadar sahadışındaki varlığıyla da Cimbom'da'satılamaz' konumuna geldi.
HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE
Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, Adana Demirspor'la zorlu bir maç oynayacaklarını ve kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtirken, Kopenhag karşılaşması için de şunları şöyledi: "Her şey bizim elimizde. Gruptan çıkmak istiyoruz, oraya da kazanmak için gideceğiz."