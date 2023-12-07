İcardi satılamaz!

29 Aralık'ta Riyad'daki TFF Süper Kupa maçında G.Saray'ın yıldızları, Suudi Arabistan piyasasına çıkacak.Ancak yönetim, sadece bir oyuncu için kapıyı kapadı:Yaz döneminde Al-Hilal ve Al Shabab'dan gelen astronomik tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımı seçen Tangocu'nun adı, bir süre önce de dünya devi Real Madrid'le anıldı. Arjantinli yıldızı satmayı düşünmeyen Galatasaraylı yetkililer, İcardi'nin yeni jenerasyon üzerindeki etkisini dikkate alıyor.Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, Adana Demirspor'la zorlu bir maç oynayacaklarını ve kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtirken, Kopenhag karşılaşması için de şunları şöyledi: "Her şey bizim elimizde. Gruptan çıkmak istiyoruz, oraya da kazanmak için gideceğiz."