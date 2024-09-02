İcardı şoku! Derbide yok

Galatasaray, Mauro İcardi'den gelen kötü haberle sarsıldı. Önceki gün 5-1 kazanılan Adana Demirspor maçının 25. dakikasında pas verirken sakatlanıp yerini Michy Batshuayi'ye bırakan 31 yaşındaki oyuncunun MR'ı çekildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada;En az 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen İcardi,Oyuncunun toplamda 3'ü lig, 1'i Avrupa Ligi maçı olmak üzere 4 müsabaka kaçırması öngörülüyor.İcardi, G.Saray kariyerinde 6. kez sakatlandı.vesorunuyla karşı karşıya kalan futbolcu, toplamda 11 maçta oynayamamıştı.