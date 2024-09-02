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Giriş Tarihi: 2.9.2024

İcardı şoku! Derbide yok

Adana Demir sınavında sakatlanan Arjantinli santrforda 2’nci derece yırtık tespit edildi. 1 ay sahalardan uzak kalacak başarılı futbolcu, ligde 6. haftada oynanacak F.Bahçe maçını da kaçıracak

İcardı şoku! Derbide yok
Galatasaray, Mauro İcardi'den gelen kötü haberle sarsıldı. Önceki gün 5-1 kazanılan Adana Demirspor maçının 25. dakikasında pas verirken sakatlanıp yerini Michy Batshuayi'ye bırakan 31 yaşındaki oyuncunun MR'ı çekildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Arjantinli golcünün sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği duyuruldu. En az 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen İcardi, Süper Lig'de 6. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde yerini alamayacak. Oyuncunun toplamda 3'ü lig, 1'i Avrupa Ligi maçı olmak üzere 4 müsabaka kaçırması öngörülüyor.

ALTINCI SAKATLIĞI
İcardi, G.Saray kariyerinde 6. kez sakatlandı. Kas problemi, kas yaralanması, uyluk gerilmesi, göz yay kırığı ve ayak ezilmesi sorunuyla karşı karşıya kalan futbolcu, toplamda 11 maçta oynayamamıştı.
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İcardı şoku! Derbide yok
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