İcardi soluğu Madrid’de aldı!

Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek soyunan ve bu duruma bozulan Mauro İcardi milli arayı fırsat bilip soluğu İspanya'nın başkenti Madrid'de aldı.32 yaşındaki yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ile tatile çıktı. Bu durumArjantinli santrfor bu sezon 9 maçta 5 gol kaydetti.