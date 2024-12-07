İcardi sonrası arayıştayız!

Sivas maçı öncesinde hazırlıklarına devam eden G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk dün idman öncesinde açıklamalarda bulundu. Saha dışı konularla ilgili başkan ve yöneticilerin gerekli konuşmaları yaptığını söyleyen Buruk, Osimhen'in ise her geçen gün çok daha üretken olduğunu söyledi. Nijeryalı oyuncunun çok çalışkan olduğunu da belirten Buruk, "Hem skor üretiyor hem asist yapıyor. Çok formda ve çok iyi gidiyor.Bu kafa yapısını hepimiz aynı anda ortaya koyduğumuzda Galatasaray'ın önünde kimsenin duramayacağını düşünüyorum" dedi.Camiayı kenetlenmeye çağıran Buruk şöyle devam etti: "Galatasaray camiası son günlerde kenetlenmeyi gösterdi.Bize gurur veriyor. Bizim bir mottomuz var: Kenetlenin, başka Galatasaray yok. O yüzden bunu hep beraber yaşayacağız ve göstereceğiz.Buruk: "Kritik bölgede eksiklerimiz var. Kaan, Jakobs gibi… Icardi bildiğiniz gibi sezonu kapattı. Abdülkerim dönüşe en yakın isim. 3-4-1-2'yi tam oturttuğumuz sırada Icardi'nin sakatlığı bizi arayışlara itti. Gol atıyoruz. Savunma anlamında daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Dominant oynayan ve seyir zevki yüksek bir takımız. Berabere de kalabiliriz. Geçen hafta böyle oldu ama 4.70 gol beklentisi var."Osimhen'le ilgili transfer iddiaları gündemden düşmüyor. M.United, Chelsea, PSG derken şimdi de Juventus, Nijeryalı oyuncunun peşine düştü. İtalyan basını, Juve'nin, Osimhen için 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeyi planladığını yazarken, golcü futbolcunun, kendisini Napoli'ye getiren kulübün sportif direktörü Cristiano Giuntoli ile yeniden çalışma fikrine sıcak bakabileceği belirtildi.