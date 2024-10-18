İcardi tamam partneri kim?

Milli takım'dan sakat dönen Barış Alper Yılmaz dışında tam kadro olan Galatasaray'da yarın deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, Antalya'da sahaya süreceği isimleri büyük ölçüde belirledi. Kaleci Muslera'nın önünde Kaan-Sanchez- Abdülkerim-Jakobs dörtlüsü görev yapacak.Takıma yeni dönen Nijeryalı yıldızın antrenman performansına göre karar verilecek.