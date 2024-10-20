İcardi tartışmaya kapalı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendileri adına güzel bir sonuç aldıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Çok mutluyum. Doğum günümdü. Antalyaspor karşılaşmasına denk geldi, güzel bir geceydi.En önemlisi de oyuncularımın istekleri ve arzularını görüyor olmak. Hepsi önemli ve karakterli oyuncular. Dünya çapında usta oyuncularımız var ama onun yanında karakterleriyle, insanlıklarıyla gerçekten çok etkileyiciler. Bana gurur veriyor bu."Ben bir Galatasaraylıyım, altyapısından yetiştim. Galatasaray forması altında böyle futbolcuları görmek ayrıca mutlu ediyor... İcardi'yi tartışmaya hiçbir zaman açmıyorum.. Gol atınca mutlu oluyor, performansı artıyor. Bir sakatlık geçirdi. Jakobs adalesinde sertlik hissetti. Göreceğiz MR sonrası net şekilde. Gözüken; ilk maçı yakalaması zor. Beşiktaş maçı için önümüzde süreç var, o maçı yakalama şansı olabilir...SENEGAL'IN Afrika Kupası Elemeleri'nde Malavi'yi 4-1 yendiği maç sonrası, "Herhangi bir sakatlığım yok, ameliyat olacağım söylentileri gerçek değil, gayet iyiyim" diyen Ismail Jakobs, bu açıklamayı yaptıktan tam 7 gün sonra sakatlandı. Bozuk zeminde, topa doğru koşarken sağ arka baldırı çeken Galatasaraylı oyuncu, 23. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bırakmak zorunda kaldı. Senegalli futbolcunun, Elfsborg ve Beşiktaş maçları öncesi sakatlanması teknik heyette endişe yarattı.19 EKİM 1973 doğumlu Okan Buruk, 51. yaşına Antalya'da girdi. Kırmızı-beyazlı ekiple oynanan karşılaşma öncesinde kamp yapılan otelde yaş günü kutlanan Buruk, pastayı oğlu Ali Yiğit'le birlikte kesti. Galatasaray'ı üst üste 2 sezon şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, ''Oyuncularımıza teşekkür ederim. İki sene bizi çok mutlu ettiler. İnşallah hedefimiz hem ligi zirvede bitirmek hem de Avrupa'da yeniden kupa kazanmak. O yüzden size bu hedefi tekrardan hatırlatmış olayım" şeklinde konuştu.