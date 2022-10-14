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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Icardi: Wanda tüm dünyaya alay konusu oluyor

Icardi: Wanda tüm dünyaya alay konusu oluyor
Geçtiğimiz haftalarda İcardi ile Wanda Nara'nın ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüştü. İstanbul'u terk eden eşi Wanda'nın yanına Arjantin'e giden yıldız oyuncu, yaşananları Instagram canlı yayınında anlattı. İşte Icardi'nin açıklamaları: "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim. Ayrılık kararını o verdi, bir tercih yaptı. Benim nasıl bir baba olduğumu herkes biliyor. Benim olmayan 3 çocuğumu da kendi çocuklarım gibi seviyorum. Bütün çocuklarımız bir arada büyüdü. Herkes neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor."

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
İyi futbol için aile hayatı şart
Futbolcunun başarılı olması için düzgün bir aile yaşamı olmalı. Türkiye'de bunun bize en büyük örneğini Muslera ve ailesi gösteriyor. İcardi, eşi Wanda Nara'dan 2 çocuk sahibi olmasına rağmen ilişkilerinde çalkantılar meydana gelmiş, Wanda'nın bir TV yıldızı olması baskın karakter yaratmış. İcardi bir yıldız futbolcu olmasına ve çok para kazanmasına rağmen Wanda Nara kendi kariyerini ön plana çıkartıp kocasının kariyerine destek olmamış. İcardi'nin menajerliğini üstlenmesi bile başarılı oyuncu üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Yani evliliğin direksiyonunda Wanda oturuyor. İcardi ya iyi bir profesyonellik sergileyip futbol hayatını başarıyla sürdürmeye devam edecek ya da "Kazandıklarım bana yeter'' deyip futboldan elini, ayağını çekecek. Boşanmanın nasıl bir etki yaratacağını İcardi performansıyla kanıtlayacak. İyi bir profesyonelse futbolu seviyorsa ve para kazanmaya devam etmek istiyorsa oynamaya devam edecek.

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Icardi: Wanda tüm dünyaya alay konusu oluyor
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