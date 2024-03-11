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Giriş Tarihi: 11.3.2024

İcardi Wanda’ya ders verdi

İcardi Wanda’ya ders verdi

Arjantinli yıldız, tatil için gittiği İtalya’da 30 milyon dolarlık araba koleksiyonuna bakım yapıp eşine kullanmayı öğretti

Sarı-kırmızılılarda kalan 9 haftalık periyot öncesinde oyunculara 2 gün izin verilirken, İcardi de soluğu eşi ve çocukları ile İtalya'da aldı. İmaj hakları nedeniyle G.Saray'dan alacağı olan 5 milyon Euro için ihtar çektiği öğrenilen Arjantinli yıldızın, 35 milyon doları bulan araba koleksiyonunun büyük bölümü İtalya'daki evinde bulunuyor. İcardi gider gitmez tüm araçlarını çalıştırıp deneme sürüşü yaparken, bu anları sevenleriyle paylaştı. Ayrıca eşi Wanda'ya araba kullanmayı öğretirken, bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. G.Saraylı taraftarlar, İcardi'ye moral için mesaj yağdırdı.
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İcardi Wanda’ya ders verdi
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