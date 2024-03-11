İcardi Wanda’ya ders verdi

Sarı-kırmızılılarda kalan 9 haftalık periyot öncesinde oyunculara 2 gün izin verilirken, İcardi de soluğu eşi ve çocukları ile İtalya'da aldı. İmaj hakları nedeniyle G.Saray'dan alacağı olan 5 milyon Euro için ihtar çektiği öğrenilen Arjantinli yıldızın, 35 milyon doları bulan araba koleksiyonunun büyük bölümü İtalya'daki evinde bulunuyor.Ayrıca eşi Wanda'ya araba kullanmayı öğretirken, bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. G.Saraylı taraftarlar, İcardi'ye moral için mesaj yağdırdı.