İcardi yüzde 50

Şampiyonluğunu ilan eden G.Saray'da başrolü 21 gol-7 asistle Mauro İcardi üstlendi. Sarı-kırmızılılarda yeni sezonla ilgili merak edilen en önemli konu; İcardi'nin durumu...İşte detaylar... Eşi Wanda Nara ve transfere aracılık eden menajer George Gardi kafa karıştıran açıklamalar yapsa da netleşen bir durum yok. İcardi ile görüşmelere başlayan G.Saray cephesi henüz yıldız oyuncuyu ikna edemedi.diyen İcardi, Türkiye'deki performansıyla Avrupa devlerine kendisini hatırlattı.Birçok transfer teklifi almasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki Arjantinli golcü için Galatasaray, şartlarını sonuna kadar zorlayacak.SON 5 maçta attığı 8 golle Galatasaray tarihine adını yazdıran Mauro İcardi, gol sayısını 21'e çıkarırken 7 de asist gerçekleştirdi. Performansıyla taraftarın gönlüne taht kuran Tangocu, takıma verdiği skor katkısıyla tam 20 puan kazandırırken, şampiyonluğun da kilit ismi oldu.