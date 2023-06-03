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Giriş Tarihi: 3.6.2023

İcardi yüzde 50

MEHMET ÖZCAN
İcardi yüzde 50

Arjantinli ilk görüşmede "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takımda oynamak isterim. Yeni projenizi merak ediyorum'' yanıtını verdi Avrupa'dan teklifler alan Tangocu'yu ikna için çalışan sarı-kırmızılılar, PSG ile anlaşılacağından ise emin. Aslan, şartları sonuna kadar zorlayacak

Şampiyonluğunu ilan eden G.Saray'da başrolü 21 gol-7 asistle Mauro İcardi üstlendi. Sarı-kırmızılılarda yeni sezonla ilgili merak edilen en önemli konu; İcardi'nin durumu... Arjantinli süperstarın kariyerine G.Saray'da devam etme olasılığı yüzde 50. İşte detaylar... Eşi Wanda Nara ve transfere aracılık eden menajer George Gardi kafa karıştıran açıklamalar yapsa da netleşen bir durum yok. İcardi ile görüşmelere başlayan G.Saray cephesi henüz yıldız oyuncuyu ikna edemedi. "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takımda oynamak isterim. Yeni sezonla ilgili projenizi merak ediyorum'' diyen İcardi, Türkiye'deki performansıyla Avrupa devlerine kendisini hatırlattı.




PSG İLE 1 YIL KONTRATI KALDI
Birçok transfer teklifi almasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki Arjantinli golcü için Galatasaray, şartlarını sonuna kadar zorlayacak. PSG ile bonservis konusunda anlaşacağını düşünen sarı-kırmızılı yönetim, önceliğini İcardi'yi ikna etmeye verdi.

KASAYA TAM 19.5 MİLYON KAZANDIRDI
SON 5 maçta attığı 8 golle Galatasaray tarihine adını yazdıran Mauro İcardi, gol sayısını 21'e çıkarırken 7 de asist gerçekleştirdi. Performansıyla taraftarın gönlüne taht kuran Tangocu, takıma verdiği skor katkısıyla tam 20 puan kazandırırken, şampiyonluğun da kilit ismi oldu. Böylelikle İcardi, Aslan'ın kasasına 19 milyon 500 bin TL girmesini sağladı.

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İcardi yüzde 50
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